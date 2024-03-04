قرعة «سلة الكراسي» لدورة ند الشبا الرياضية اليوم

كثفت اللجنة المنظمة للنسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية)) استعداداتها لانطلاق الدورة الأكبر التي تقام خلال شهر رمضان في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتتضمن 9 ألعاب هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، وتجرى اليوم في نادي دبي لأصحاب الهمم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة فيما أسفرت قرعة بطولة الكرة الطائرة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى فرق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، والثانية فرق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل ، فيما يتواصل التسجيل في باقي الرياضات عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ( )، حيث يستمر تسجيل اللاعبين في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى 11 مارس ولاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى 12 مارس،لاعبي الجوجيتسو حتى 14 مارس، كما يتم التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً حتى 15 مارس، بطولة الكرة الطائرة حتى 18 الجاري، وبطولة شد الحبل حتى الخميس المقبل والمبارزة حتى الجمعة المقبل.

واعتمدت اللجنة المنظمة مواقع إقامة منافسات البطولات حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا .

وتشهد دورة ند الشبا مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ومن مختلف المستويات البدنية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين خاصة مع عودة بطولة تحدي الموانع إضافة بطولة شد الحبل التراثية والشعبية.

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