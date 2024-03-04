أردوغان يبحث مع بن سليم عودة «مونديال الفورمولا 1» وبطولة العالم للراليات إلى تركيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، في مدينة مرمريس التركية، وتمت مناقشة إمكانية إعادة بطولة العالم للفورمولا 1، وبطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات إلى تركيا.

واستضاف الاجتماع، بطل الرالي التركي السابق، وعضو المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات سيركان يازجي، وإرين أوتشلرتوبراجي، رئيس TOSFED، الاتحاد التركي لرياضة السيارات.

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وقال بن سليم: ((تركزت المحادثات حول إمكانية عودة بطولة العالم للفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات إلى تركيا)).

وأضاف: ((اسطنبول بارك هي حلبة حديثة تحظى بشعبية كبيرة لدى السائقين، ويتمتع الاتحاد التركي لرياضة السيارات بخبرة كبيرة في تنظيم وإدارة أحداث رياضة السيارات الكبرى، وإذا تم الاتفاق فيمكننا أن نشهد عودة الحدثين العالميين إلى تركيا)). وناقش بن سليم، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي بالسلامة المرورية بين مستخدمي الطرق، والدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الدولي للسيارات في هذا المجال من خلال برامجه البحثية.

جدير بالذكر أن تركيا استضافت سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في تسع مناسبات بين عامي 2005 و2011، إضافة إلى عامي 2020 و2021 خلال جائحة كورونا بدلاً عن سنغافورة.

واستضافت تركيا، جولة من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 10 مرات بين الأعوام 2003-2010 و2018 و2019 و2020. وأقيمت كل هذه الأحداث في حلبة الفورمولا 1 الواقعة في إسطنبول بارك.

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