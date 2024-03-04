حظي مقطع الفيديو الذي تحدث فيه الصحافي والمذيع الأمريكي تاكر كارلسون، عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانتشار واسع، وحاز نسبة مشاهدة عالية، تتوافق مع مكانة صاحب السمو رئيس الدولة، ومع أهمية ما قاله الإعلامي الأمريكي الشهير، فرغم أن كارلسون لم يجرِ أي مقابلةٍ مع سموه حتى الآن، كما ذكر في حديثه، إلا أنه وصفه بأنه ((أعظم قائد في العالم على الإطلاق، وبدون أي مقارنة)).

كارلسون قال خلال مقابلة أجراها معه، أواخر شهر فبراير الماضي، عالم الكمبيوتر ومذيع البودكاست الأمريكي الروسي ليكس فريدمان:

((من بين كل الناس والقادة الذين قابلتهم، شخصٌ لم أُجْرِ مقابلةً معه، ولكني تحدثت معه عدة مرات، هو أعظم قائد في العالم على الإطلاق قابلته، هو ملك بالمعنى الحرفي للكلمة، إنه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات)). وأضاف: ((هو أعظم قائد قابلته في حياتي، وهو الأفضل بشكلٍ مطلقٍ، وإلى حدٍ بعيدٍ، وبدون مقارنةٍ، لأسبابٍ كثيرةٍ، يمكنني ذكرها)).

وتابع: ((السبب في كونه قائداً جيداً، هو أنه يسترشد معلوماته بالحاضر الدائم، وحدود قدرته وبصيرته)). وأردف: ((لا أعتقد أن الناس يعرفون عدد زعماء وقادة العالم الذين يتزاحمون على قصره لطلب مشورته، وإذا حدثت أي أزمة أو صراع في العالم، هو الشخص الوحيد الذي يتصل به جميع القادة، لأسباب كثيرة، منها التواضع، ومن هنا تأتي الحكمة)).

علّق ليكس فريدمان قائلاً: ((القادة العظماء نادرون، لدرجة أنك تعرفهم بشكل تلقائي حين تراهم)).

كارلسون كان قد كشف في حوار أُجري معه خلال القمة العالمية للحكومات، التي انعقدت في دبي شهر فبراير الماضي، عن صفات صاحب السمو رئيس الدولة، عندما قال له مدير الحوار: ((كنت تقول لي هذا الصباح، ما أهم السمات التي تحبها هنا في رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وهي أنه حين تسأله سؤالاً ما ولا يملك الإجابة، فإنه يقول لي صراحة: لا أملك الإجابة عن هذا السؤال)).

يعلق كارلسون: ((لم أسمع من قبل عن أي قائد، إن كان رئيس دولة أو مدير شركة أو مدرب فريق كرة قدم، في حياتي، خلال مقابلاتي مع الناس، يقول: لا أعلم الإجابة، هذا أمرٌ معقدٌ، لم أعرف الحل، وبالنسبة لي، هذه دلالةٌ واضحةٌ على عمق الحكمة، لأن الحكمة تنمو من التواضع)).

عدد الذين يتابعون تاكر كارلسون على منصة X، هو 12.5 مليون متابع، بينما عدد المشتركين في حسابه على يوتيوب، هو 1.68 مليون مشترك. وهو من الإعلاميين الذين لفتوا الانتباه، بعد أن تألق على شاشتي كل من شبكتي ((فوكس نيوز)) و((سي إن إن)) الأمريكيتين، وقد حاز مرتبة المذيع الأعلى تصنيفاً ومشاهدة على قنوات شبكة ((فوكس نيوز))، عندما احتل برنامجه ((تاكر كارلسون الليلة))، فترة الساعة الثامنة مساء، وبلغ عدد مشاهدي برنامجه 3.2 ملايين مشاهد كل ليلة، خلال الربع الأول من العام الماضي، ووصل عرضه في شهر مارس من العام الماضي، إلى مرتبة البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة. وقد أجرى مؤخراً مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلغت مشاهداتها على حسابه في يوتيوب حتى الآن 19 مليون مشاهدة.

هذه المكانة التي يحتلها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بين قادة العالم وإعلامييه، هي أساس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول، فليست المساحة الجغرافية، ولا القوة العسكرية، ما يحدد مكانة أي دولة بين نظيراتها من الدول الأخرى، وإنما حكمة قادتها، ومكانتهم بين الرؤساء والقادة والإعلاميين والمفكرين وغيرهم.

وقد حبا الله دولة الإمارات العربية المتحدة، قادةً ورؤساء تمتعوا بالحكمة والنظرة الثاقبة، بداية من القائدين المؤسسين، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشقيقه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وحتى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظهما الله ورعاهما.

هذه الشهادات لا تأتي من فراغ، وإنما بالأدلة والبراهين الساطعة، وعبر المواقف المبدئية، ولهذا، تمضي دولة الإمارات في مسيرتها واثقةً من خطواتها الثابتة.