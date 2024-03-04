وقف الأم.. هدية الإمارات في استقبال شهر الخيرات

منذ أن أنشأها زايد الخير، وهي مفطورة على حبّ الخير، هذه هي الإمارات العربية المتحدة، الوطن الذي يتجاوز بإشعاعه كلّ الجغرافيا، ويقدّم بيد مبسوطة للإنسان في كل مكان، وتزداد وتيرة العطاء في استقبال شهر الرحمة والغفران والبذل والإحسان، فقبل يومين، وضمن متابعته للمشاريع الإنسانية، تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيّ، رعاه الله، بُرج ((وقف المليار وجبة))، أعلى برج وقفي في الإمارات، حيث اختير له مكان يذكّر الناس بشيخ العطاء والخير، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، باستثمارٍ يبلغ ثمانمئة مليون درهم في خطوة جديدة لتنمية أصول هذا الوقف، لضمان استدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي للعقود القادمة بإذن الله، ليكون هذا الوقف هو هدية الإمارات لملايين الجائعين الذين تطحن أمعاءهم رحى الجوع، ولا يكاد يفطن لأنينهم أحد من الدول المشغولة بالحروب والدمار، بدلاً من الرحمة وتخفيف أوجاع الإنسان.

وتعزيزاً لهذه الخطوة الإنسانية الرحيمة التي يستقبل بها الوطن شهر رمضان، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تأسيس ((وقف الأم))، وهو وقفٌ تعليمي بقيمة مليار درهم، يكون مخصصاً لمساعدة الملايين من البشر الذين يحتاجون للتعليم، ولا يجدون الظروف المواتية لتحقيق هذا المطلب الإنساني، وحين يختار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هدف التعليم، فلأنه يعلم أنّ تعليم الإنسان هو الضمانة الأولى لحمايته والارتقاء به، وتأكيداً على مبلغ الاهتمام بهذا الوقف المبارك، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تدوينة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها: ((الإخوة والأخوات: يحلّ علينا شهر كريم، وجرياً على عادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات، نُطلق اليوم ((وقف الأم))، وقف تعليمي بقيمة مليار درهم، صدقةً جارية عن الأمهات في دولة الإمارات، لتكون هذه الخطوة واحدة من أروع صور الوفاء للأمّ الإماراتية، حين يتم إنشاء وقف باسمها، يكون مرصوداً لمصلحة التعليم التي هي أرقى المطالب الإنسانية، وأولاها بالرعاية والاهتمام، ولتترسخ في نفوس الأجيال قيمة البرّ بالأمهات اللاتي بذلن الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن، الذي منحنه فلذات الأكباد، وسهرن الليالي الطوال في سبيل إعداد الرجال الذين يحمونه، ويرتقون بمسيرته، فلا أقلّ من هذه الخطوة التي تحمل بصمة الوفاء، وتُعلي من شأن الأمّ الإماراتية، التي هي نبع الحياة ومعدن البذل والعطاء.

وبإحساس الشاعر المرهف، الذي يسكن في أعماق قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبنبرة عميقة التأثر بقيمة الأمّ، يتابع حديثه قائلاً ((الأم جنة، والأم طريق للجنة، وندعو الجميع للمشاركة في هذا الوقف، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، نُفرح أمهاتنا، ونُرضي ربنا، ونصوم شهرنا، ونحن في خير ومحبة ورحمة، حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات))، لتكون هذه الخاتمة الرائعة، خير تعبير عن عمق الإحساس الروحي بقيمة الأمّ في وجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وثقافة الشعب الإماراتي، الذي يستلهم هذه القيمة من تعاليم الدين الحنيف، الذي جعل الأمّ أوسع أبواب الجنة، والطريق الآمن لبلوغ الرضوان والسعادة القلبية الصادقة.

وبموازاة هذه المادة البديعة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه، نشر أيضاً مادة أخرى، تحتفي بوقف الأم، افتتحها بقوله الذي يصف فيه شعوره العميق بقيمة والدته، طيبة الذكرى، الشيخة لطيفة بنت حمدان، رحمها الله، حيث يقول: ((أمي أجمل وأنعم وأرقّ وأرفق إنسانة في حياتي))، ليطلع علينا سموه بصوته المهيب قائلاً: ((اليوم يوم الأم))، وليرافق ذلك مادة مكتوبة، تقول: ((محمد بن راشد يطلق وقف الأم: صدقة جارية عن أمهات الإمارات، أجرٌ مضاعف، رزق لا ينضب، ودعوات لا تنتهي، معاً نكرم جميع أمهاتنا، نرضي ربنا، ونصوم شهرنا، ونحن في خير ومحبة، ونجمع مليار درهم لدعم وتعليم الفئات الأقل حظاً حول العالم، وقفٌ يذهب أجره لجميع الأمهات في الإمارات))، ليختم سموه هذا الحديث النبيل بقوله، مخاطباً الأمهات: ((مَنْ مثلكن، من يشبهكنّ، أنتنّ مصدر الحياة، أنتنّ الحياة، تتقاصر الكلمات عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون))، ليظلّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو ضمير الوطن النابض بالحب، وصوته العالي بالوفاء، وفارسه الذائد عن حياضه، وشاعره الذي يتغنى بأمجاده، والملهم الذي تتعلم منه الأجيال أعمق دروس البذل والعطاء، وذاكرةً متوقدة لأمجاد الوطن، يرويها لاحق عن سابق، في مسيرة مظفرة، تليق بمجد الإمارات، بلد الخير والرحمة، والسادة الفرسان.