دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

تعد الإمارات من الدول الرائدة على مستوى العالم في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وجاءت في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، وفي المركز السادس في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، ما يؤكد التزام الدولة بمعايير الاستدامة في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الاستدامة والعمل المناخي العالمي.

وقد أكدت دولة الإمارات منذ نحو 10 سنوات أنها ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، لأن اقتصادنا متنوع ومزدهر ومستدام، وقيادتنا تخطط لعقود مقبلة سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التنمية الشاملة والمستدامة، ومحورها الإنسان، والاستثمار في الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

ووضعت الإمارات معايير جديدة للتعاون الدولي من خلال استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) في مدينة إكسبو دبي. وأثمر ((COP28)) عن ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، كما يعزز من الجهود الدؤوبة للدول وحشد التعاون الدولي من أجل تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، بما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي.

وخلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك رئيسي للمسار في ((COP28))، أسهمنا في تعريف العالم بالمشاريع الكبرى للطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة التي تقود عملية التحول التي تشهدها دبي في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى جهود الهيئة في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية النانوية، وتحليلات البيانات، لتحسين الكفاءة والصيانة التنبؤية وخدمات المتعاملين.

وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، وانسجاماً مع التزام إمارة دبي الراسخ بالاستدامة، وتعزيزاً لدورها الاستباقي في صياغة المستقبل ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ، أجرى مجلس دبي لمستقبل الطاقة دراسة معمقة حول كيفية تحقيق الإمارة للحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر استراتيجية واضحة وخريطة طريق تشمل تنفيذ الاستراتيجية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال لتتضمن الاستثمار المطلوب والممكنات الأخرى، إضافة إلى نمذجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والفرص.

وبفضل استراتيجية وخريطة طريق مفصلة وراسخة تغطي قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والصناعة، والمباني، والنفايات، على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، نسعى لتوسيع تبني حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة وتوفير الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، ولدينا مشاريع ومبادرات كبرى في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة المائية المخزنة، ومشروعاً تجريبياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

يتجلى التزام دوائر ومؤسسات دبي، وفي مقدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في مشاريع كبرى مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث تسير الإمارة بخطى حثيثة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن المتوقع أن تصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى 27 % بحلول عام 2030، لتتخطى الهدف المحدد بالوصول إلى نسبة 25 % بحلول 2030، ومن بين المشاريع الطموحة التي تؤكد التزامنا باستخدام التقنيات النظيفة للحد من التأثير البيئي مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان، الذي سيكون أكبر محطة على مستوى العالم لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي وبالاعتماد على الطاقة الشمسية. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الأمر الذي سيجعل الإمارة تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.

في إمارة دبي، أوقفنا منذ عدة أعوام إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما حصرنا المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90 % ضمن أفضل المستويات العالمية. ويؤكد مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، التزامنا بالاستدامة، حيث تستهلك محطات التناضح العكسي كمية أقل من الطاقة مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.

وقد أسهم التحول الاستراتيجي نحو نموذج المُنتِج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم، كما وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5، بما يعزز ممارسات الاستدامة الريادية لدبي ويسرّع تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050. وتؤكد مبادرات الهيئة المتنوعة، بما في ذلك مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التزام الهيئة بالابتكار واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما يعكس التركيز على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومعالجة تقطُّع إنتاج الطاقة الشمسية من خلال حلول التخزين المختلفة، جهودنا في التغلب على التحديات في قطاع الطاقة المتجددة.

وإذ نحن في مستهل عام جديد، فإننا ننطلق بتفاؤل وإيجابية، نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل على تنفيذ مشاريع ريادية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق نتائج تنافسية على المستوى العالمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود دولة الإمارات في دفع أجندة الاستدامة العالمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.