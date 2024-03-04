شُرّعت الأبواب أمام جو بايدن، واستعد حرس الشرف للتدرب على عزف لحن الوداع، فالمؤشرات كلها تتحدث عن هزيمة انتخابية في نوفمبر القادم.

وسيرحل مع الرئيس حزبه الديمقراطي، ذلك الحزب الذي كان ذات يوم الأكثر واقعية ورزانة وشفافية، حتى نهاية ولايتي كلينتون بالتحديد، وسيعود الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض، سيدخل ترامب من الأبواب نفسها التي سيخرج منها بايدن، وترامب هذا يحمل عيوباً يصعب عدها، لكنه صادق، في مواقفه صادق، وفي وضوحه صادق، وفي علاقاته أكثر من صادق، لا يخفي عداواته، ولا يتنكر لأصدقائه، ولا يتنازل عن مبادئه بسهولة أولئك الديمقراطيين، إذا أحب أو كره قال رأيه، فاحترمه العدو قبل الصديق، ورغم أنه من الحزب الأكثر مساندة لإسرائيل إلا أنه لم يسمح لشخص مثل نتانياهو أن يترفع عليه، ويملي شروطه كما يشاء، بل ويتطاول كما حدث في الأسبوعين الأخيرين، ولو كان ترامب رئيساً خلال هذه المأساة التي تشهدها غزة لكان موقف الولايات المتحدة مختلفاً عن موقف بايدن، ولما تجرأ وزير متطرف وعنصري مثل ((بن غفير)) و((سمو تريتش)) على إدارة رئيس يمثل أكبر دولة في العالم ثقلاً وقوة.

قبل أيام كان بايدن سعيداً، فقد خرج من امتحان صعب وحصل على شهادة تأهيل جديدة، تتيح له خوض الانتخابات بعد أن شكك ذلك المستشار القانوني ((هار)) في قدراته الذهنية، وبعدها بأيام صدمته نتائج استطلاعات الرأي، فهو بعيد عن ترامب، والفجوة تتسع يوماً بعد يوم، فأحداث غزة تنعكس على الرأي العام الأمريكي، والديمقراطيون غاضبون من مواقفه تجاه حكومة نتانياهو، ورفضه اتخاذ موقف حازم، وكان آخر هذه المواقف رفض تلك الحكومة المشاركة في مفاوضات القاهرة، والرئيس الأمريكي غير قادر على فعل شيء!

بايدن سيرحل من أوسع الأبواب، وسيذكر التاريخ أنه كان ضحية لجرائم إبادة ارتكبها غيره فحمل إثمها!