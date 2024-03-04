مبادرات عربية كروية تستحق الإشادة والتوقف عندها لأنها تفتح لنا أبواب التعاون والإخاء وتزيد مد الجسور بين شباب الوطن العربي، فقد بدأت الإمارات بهذه الخطوة الكروية المباركة عندما نظمت بطولات كأس السوبر واستضافت العديد من الأندية العربية، وهذه ليست إلا لغرس روح معاني الأخوة والمحبة التي تربطنا مع أبناء هذه الدول الشقيقة.

مبادرة جديدة يعلن عنها غداً بدبي حيث سيتم الكشف عن تفاصيل بطولة بين أبطال الدوري والكأس مع دولة قطر، وهناك أيضاً لقاء القمة والأقدم عربياً والأكثر انتشاراً وشعبية على مستوى المنطقة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية ، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى حرص هذه الدول على التكاتف والتعاون والانسجام بين الرياضيين ، خاصة الأسرة الكروية التي تحمل دلالات كبيرة ومعنى خاصاً بسبب حب الجماهير لهذه اللعبة ، ومثل هذه المبادرات والخطوات نريدها لأنها تزيد من معاني الأخوة والتضامن، وإذا كانت هناك أي خلافات في وجهات النظر بين الرياضيين في المنطقة العربية فمثل هذه المباريات نعتبرها بوابة خير لشبابنا ، فإننا نبارك ونساند ونرحب بمثل هذه الخطوات التي تمثل تحدياً كبيراً للرياضيين العرب.

وكما قلنا فإن مبادراتنا كثيرة ليست فقط في مجال كرة القدم إنما في العديد من المجالات الرياضية الأخرى ، فتحية للجهود المخلصة التي تسعى دائماً للابتكار والأفكار الجديدة من أجل تطوير الكرة العربية ، وما يميزنا في المنطقة أننا نمتلك أفضل المنشآت الرياضية وأحدثها وأفخمها وأكثرها تطوراً على الصعيد الدولي، وهذه المناسبات تفتح آفاقاً جديدة بين الإداريين من أجل توحيد وجهات نظرهم وتصوراتهم وتجمعهم على كلمة واحدة في الانتخابات التي تجرى ما بين فترة أخرى للمنظمات الكروية العربية والقارية والدولية ، فجمعهم على بساط المستطيل الأخضر عمل متميز وندعو الجماهير أن تساند هذه الأفكار الجميلة، وأيضاً للإعلام دور في تقريب وجهات النظر والابتعاد عما يعكر الأجواء ونرفع شعار في بيتنا كرة !!.. والله من وراء القصد