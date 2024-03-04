إنهم لا يكفون عن الشكوى!

يقول أديب روسيا الكبير ديستويفسكي في روايته ((الجريمة والعقاب)): ((نحن أقوياء، لا عليك من كلام المحبطين، نحن نستيقظ كل يوم لنعيش الحياة نفسها في المكان نفسه مع الأشخاص أنفسهم، وهذا بحد ذاته كفاح)) هل تتخيل أن مجرد اعتيادك على تكرار تفاصيل أيامك، التي تنظر إليها أنت بعدم رضى، وبكثير من التبرم والشكوى يمكنها أن ترقى إلى حد الكفاح؟ إنك تكافح أشباحاً لا تحتمل ولا قِبل للإنسان بمواجهتها، فما بالك وأنت تقارعها كل يوم؟ تجلس إليها، تنصت إلى هذياناتها المملة، ووسوساتها وهي تدفعك إلى حافة الهاوية لتضحك في إثر سقوطك، لكنك في كل مرة تفوت فرصتها، وتتمسك بهذه الهبة الربانية العزيزة: الحياة

أثناء جري الزمن بك، يمر بك كثيرون، بوجوه متبرمة وأصوات عالية وناقمة، يشتكون من كل شيء: من الأصدقاء، والأزواج، والوظيفة، والأبناء، والأهل، وقلة ذات اليد، وغلاء المعيشة، ورغم أنك واحد من هؤلاء إلا أن أحداً لا يراك، لا يهتم بك، وأنت تتذكر طفولتك، مراهقتك، ظروف حياتك البعيدة، التي كانت سيئة إلى حد البؤس، تتذكر ما مر بك من أوجاع وصدمات، إلا أنك تصر على عدم الشكوى وتمضي!

إن الناس لا يحبون كونك لا تشكو مثلهم، لا يريدون أن تبدو مثالياً في حضرتهم، في حين أنهم يظهرون نواقصهم بوضوح، يحبونك أن تكون إنساناً من لحم حساس ودم فائر وتشكو، لذلك اشتكِ قليلاً لترضي نزعتهم القاتمة أو المتشائمة ولو لبضع الوقت إن استطعت، وإلا فغادرهم سريعاً!

إن الذي لا يشكو يكون في نظرهم شخص بلا نواقص ولا احتياجات، وهذا يعني أنك تمتلك، وأنك مكتفٍ، هذا يعني أنك في منزلة أعلى منهم وأفضل، وهذا يثير نوازع غيرتهم!

أنت تعتقد بأن الشكوى لا معنى لها، في ظل ما يعيشه العالم، وما يجتاح الحياة من تجاوزات ومظالم ودموية، يدفع ثمنها أطفال ونساء وشيوخ وفتيات صغيرات وطلاب مدارس... الشكوى رفاهية وسط ما تنعم وينعمون به... وتتذكر: ((اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم)).