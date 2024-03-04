1.95 مليار دولار غرامة قياسية على «آبل» بسبب الاحتكار

وجهت المفوضية الأوروبية، ضربة قوية لشركة ((آبل))، أمس، وفرضت عليها غرامة قياسية بقيمة 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.

وقالت اللجنة، إنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.

وزعمت اللجنة، أن شركة آبل منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى، من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.

وتعتبر هذه أول غرامة ضد الاحتكار تفرض على شركة ((آبل)) من بروكسل، ومن بين أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.

وفتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقاً في قضية ((آبل))، بعد شكوى من ((سبوتيفاي)) في عام 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها ((آبل)) على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً من متجر التطبيقات.

واستمر سلوك شركة ((آبل)) لمدة 10 سنوات تقريباً، وفقاً للمفوضية، وربما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير، مقابل اشتراكات بث الموسيقى، بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها شركة ((آبل)) على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى.

وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.

وأعلنت آبل، عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iPhone وiPad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة، حيث يشتكي المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها ((آبل))، بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.