تحذير أممي: غزة برميل بارود قد يؤدي لحرب أوسع

وصفت الأمم المتحدة الحرب في غزة بـ((برميل بارود)) قد يؤدي إلى حرب أوسع، فيما اجتمع وسطاء قطريون ومصريون وأمريكيون مع موفدين من حركة ((حماس))، في غياب ممثلين عن إسرائيل، في القاهرة لليوم الثاني من المحادثات، التي تهدف إلى وقف القتال قبل بدء شهر رمضان، أي خلال 10 أو 11 مارس الجاري، وسط تقييم من مشاركين يشير إلى تقدم في المباحثات التي تغيب عنها إسرائيل.

وفي جنيف، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن الحرب في غزة ((برميل بارود)) قد يؤدي انفجاره إلى حرب أوسع في منطقة الشرق الأوسط. وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: ((أنا قلق للغاية من أن أي شرارة من برميل البارود هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. سيكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط وأخرى كثيرة خارجه)). وفي كلمته التي يستعرض فيها الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان عبر العالم، ذكر فولكر تورك مثالين لتداعيات الحرب بين إسرائيل و((حماس)) إقليمياً، وذلك في كل من لبنان واليمن.

تقدم ملحوظ

وتحدثت قناة ((القاهرة)) الإخبارية عن ((تقدّم ملحوظ)) سجّل الأحد خلال المحادثات التي قالت إنها استؤنفت أمس الاثنين، وهو ما أكده مسؤول من ((حماس)) طلب عدم الكشف عن اسمه.

وقالت القناة نقلاً عن ((مصدر رفيع المستوى)) قوله، إن ((مصر تبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان)).

وقالت حركة ((حماس)) ومفاوضون مصريون أمس، إنهم يواصلون المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم قرار إسرائيل عدم إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.

وامتنعت إسرائيل عن التعليق علناً ​​على محادثات القاهرة أو قرارها عدم الحضور. وكان مصدر قد قال في وقت سابق إن إسرائيل لن تشارك لأن ((حماس)) رفضت طلبها الحصول على قائمة بأسماء جميع المحتجزين لديها الذين لا يزالون على قيد الحياة، وهي معلومات تقول الحركة إنها لن تقدمها إلا بعد الاتفاق على الشروط.

رغم الغياب

وقال مسؤول في ((حماس)) أمس، إن المحادثات في القاهرة تتواصل في اليوم الثاني بغض النظر عن ما إذا كان هناك وفد إسرائيلي موجود في مصر. وقال مصدران أمنيان مصريان إن وسطاء يجرون اتصالات مع الإسرائيليين، ما يسمح بمواصلة المفاوضات رغم غياب الوفد الإسرائيلي. وقال مصدر فلسطيني آخر قريب من المحادثات إن المباحثات ((ليست سهلة)) مع تمسك إسرائيل بمطلبها التوصل إلى هدنة مؤقتة فقط لتحرير أسراها، بينما تسعى ((حماس)) للحصول على ضمانات بعدم شن حرب مرة أخرى.

وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب لحين القضاء على ((حماس)). وتقول الحركة إنها لن تطلق سراح جميع المحتجزين لديها من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وقال المصدران الأمنيان المصريان إن الوسطاء يحاولون سد الفجوة بتقديم ضمانات لـ((حماس)) بإجراء محادثات سلام في المستقبل، ولإسرائيل بضمان سلامة الأسرى.

بلا هوادة

على الأرض في القطاع، تتواصل الحرب بلا هوادة. وأفاد شهود عن وقوع معارك عنيفة في حي الزيتون بمدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية. وقال المكتب الإعلامي في غزة إن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف أصابت مناطق عدة في أنحاء القطاع.

وسيكون التوصل إلى اتفاق لوقف القتال بحلول شهر رمضان فعالاً في وأد فكرة هجوم تهدد إسرائيل بشنه على رفح، وهي آخر بلدة على الطرف الجنوبي من القطاع، والتي يلوذ بها الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وفي رفح نفسها، تسببت الضربات الجوية في مقتل عائلات بمنازلها خلال الليل قبل الماضي. ووُضع ما لا يقل عن 14 جثة لأفراد عائلة قُتلوا في مشرحة مستشفى برفح صباح أمس.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع المدمر الذي تسيطر عليه ((حماس)) ويعاني من نقص حاد في الغذاء جراء الحرب المستمرة منذ قرابة خمسة أشهر إن 124 شخصاً قتلوا خلال 24 ساعة في القصف الإسرائيلي.

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