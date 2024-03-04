كييف تعلن مسؤوليتها عن تفجير جسر للسكك الحديد في روسيا

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أمس الاثنين، أنها دمرت جسراً للسكك الحديد في منطقة سامارا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 750 كيلو متراً من الحدود الأوكرانية، مؤكدة أن هذا العمل أبطأ نقل المعدات العسكرية.وفي وقت سابق أوضحت شركة السكك الحديد المحلية الروسية في بيان أن الحادث ((لم يوقع إصابات)) ونجم عن ((تدخل أشخاص غير مرخص لهم))، وهي عبارة تستخدمها السلطات الروسية عند التحدث عن هذا النوع من الحوادث.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كل من دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ((أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 مسيرة أوكرانية، خلال 24 ساعة في مناطق أورلينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوجوركا، سامويلوفكا في مقاطعة زابوريجيا، وجلادكوفكا وكرينكي في مقاطعة خيرسون))، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقطتي تحكم للطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.

وفي اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من مجموعة ((الغرب)) الروسية بتحسين الموقع التكتيكي، وألحقت هزيمة نارية بالقوى البشرية والمعدات من ألوية المشاة الآلية ((43)) و((66)) و((57)) التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع ((115))، في مناطق ماكيفكا في جمهورية لوجانسك، ونارودنايا وإيفانوفكا وتشوجونوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

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