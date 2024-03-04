لازاريني يدعو لاستئناف تمويل «أونروا»

يدافع مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، عن عمل منظمته أمام الجمعية العامة الاثنين، بعد اتهامات لموظفيها بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وحذّر لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام من أن الوكالة وصلت إلى ((نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة)).

وأعلن أن ((قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 توجه تهديداً خطيراً)). وحث الدول الأعضاء على منح الأونروا ((الدعم السياسي)) للسماح ببقائها.

وأكد لازاريني أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت اتهاماتها لـ12 من موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وكانت دول عدة علّقت تمويلها للأونروا بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية. ويبلغ إجمالي الأموال المجمّدة حوالي 450 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في العام 2023.

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