كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن تدريبات عسكرية سنوية

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية، الاثنين، بمشاركة ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي.

وقال مسؤولون إن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدآ تدريباتهما الربيعية أمس الاثنين، بمشاركة ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه الحليفان إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية بشكل أفضل. وقالت وزارة الدفاع في سيئول أمس، إن القوات الجوية للبلدين الحليفين بدأت أيضاً مناوراتها السنوية على مستوى الكتيبة لمدة خمسة أيام.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن درع الحرية سيشمل ضعف عدد القوات من الجانبين مقارنة بالعام الماضي في 48 جولة من التدريب الميداني المشترك، بما في ذلك الهجوم الجوي والغارات الجوية. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل لي سونغ جون، إن التدريبات تهدف في المقام الأول إلى تحييد التهديدات النووية لكوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال ((تحديد وضرب)) صواريخ كروز، التي أشارت بيونغ يانغ إلى أنها يمكن أن تحمل رؤوساً حربية نووية. وأضاف أنه سيتم دمج تصور لهجوم نووي في التدريبات الصيفية.

وقالت القوات الأمريكية في كوريا إنه من المرجح أن يتم نشر مثل هذه الأصول بما يتماشى مع الممارسات السابقة لكنها رفضت الخوض في التفاصيل مستشهدة بالبروتوكول الأمني. وردت كوريا الشمالية بغضب على التدريبات التي أجراها البلدان الحليفان ووصفتها بأنها تدريبات على حرب نووية.

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