إسرائيل تنفذ أكبر مداهمة لرام الله منذ سنوات

اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، الليلة قبل الماضية ما أسفر عن مقتل فتى في مخيم الأمعري للاجئين الملاصق للمدينة، في أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات عدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الفتى مصطفى أبو شلبك (16 عاماً) وصل جثة هامدة إلى المستشفى برام الله إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، وردت قوات الأمن الإسرائيلية بالذخيرة الحية.

وأفادت تقارير بأن شخصاً آخر لم يحدد الجيش هويته، أصيب، كما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح طفيفة في تبادل إطلاق النار في المنطقة.

وقال الجيش إن قواته ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهما في العملية، وتمت مصادرة ((مواد تحريضية وزعتها حماس))، وفق بيان الجيش.

وأكد سكان من مخيم الأمعري، أن القوات الإسرائيلية فتشت منازل عدة من بينها منزل الشاب محمد رمانة الذي قتل في سبتمبر الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة بسغوت.

ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الجيش سبعة فلسطينيين من مخيم الأمعري في العملية.

وقال النادي في بيان إن ((55 مواطناً على الأقل)) اعتقلوا في أنحاء الضفة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت قوات الاحتلال المخيم و((أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان)) ما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر.

وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية قطعت أيضاً طريقاً رئيساً في مدينة طولكرم شمالي الضفة، في مداهمة هناك، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس وفجرت منزل الشاب معاذ المصري الذي اتهمته إسرائيل من قبل بشن هجوم في أبريل بالضفة، وقتلته في مايو.

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