مليون إصابة بالأمراض المعدية في غزة

في قطاع غزة ثمة مليون فلسطيني مصابون بأمراض معدية، في ظل استمرار الحرب، منذ ما يقارب 150 يوماً، وما نجم عنها من نقص أو غياب في كل شيء.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان صحافي: إن الوزارة تعاني ضعف الإمكانات للتعامل مع هذا ((العدد الكبير من الإصابات خاصة بعد استهداف عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية)).

وأضاف ((إن الوضع كارثي للغاية، ولا يمكن وصفه خاصة أنه يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة)). وأشار القدرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد إحداث ((كارثة إنسانية وصحية)) خاصة أنها أسهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين السكان المحليين والنازحين، الذين تكدسوا في مراكز الإيواء دون الحصول على متطلبات السكن الآدمية.

وما يجعل الوضع أكثر مأساوية، بحسب القدرة، انتشار المجاعة في المناطق الشمالية من القطاع، في ظل شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، ما أدى إلى ((موت عشرات النساء والأطفال والمسنين حتى هذه اللحظة)).

وقال القدرة إن الجيش الإسرائيلي قتل 364 كادراً صحياً، واعتقل 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة. وأضاف ((إن قوات الجيش دمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى، و53 مركزاً صحياً من الخدمة، واستهدفت 126 سيارة إسعاف، ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية)).

وطالب القدرة الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان القطاع لمنع الكارثة الإنسانية.

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