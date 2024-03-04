Tuesday, 05 March 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هوكشتاين في لبنان للتهدئة على الحدود

3/4/2024 7:52:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين أمس، إن التوصل لهدنة في غزة لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية حتمية للأعمال القتالية عبر الحدود الجنوبية للبنان، محذراً من أنه في حالة نشوب ((حرب محدودة)) فإنها لن تكون ((قابلة للاحتواء))، ولكنه أضاف إن واشنطن ((متفائلة)) في شأن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان. ويزور هوكشتاين بيروت في إطار محاولة جديدة لوقف التصعيد على الجبهة الشمالية.

وقال للصحافيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن ((تصعيد العنف ليس في مصلحة أحد، ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة)). وأوضح أن إيجاد حل دبلوماسي ((ليس مجرد جهد أمريكي))، مضيفاً إن واشنطن تعمل مع ((شركاء دوليين، لتعزيز فرص الاستقرار في لبنان)).

قصف وتسلل

في الأثناء، أفاد مسعفون إسرائيليون بمقتل عامل أجنبي وإصابة أشخاص إسرائيليين آخرين بجروح في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنة ((مرغليوت)). وقال الجيش الإسرائيلي إن ((عدداً من المدنيين)) أصيبوا بنيران لبنانية وتم نقلهم جواً إلى المستشفى. وأضاف إنه رد عبر ((ضرب مصدر الإطلاق)) في لبنان.

تحليق جوي

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل الماضي وحتى صباح أمس، فوق قرى ((الناقورة)) و((شمع)) و((مجدل زون)) و((طير حرفا)) في جنوب لبنان. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، على دفعتين، عدداً من المنازل في بلدة ((عيتا الشعب))، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل، وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وذكرت ميليشيا ((حزب الله)) في 3 بيانات منفصلة إن عناصرها تصدوا ليل الأحد، لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، باستهداف الأولى بالأسلحة الصاروخية والثانية بعبوة ناسفة والقذائف المدفعية، كما استهدفت الميليشيا ثكنة ((زرعيت)) الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04032024000110011019ID1107934089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث