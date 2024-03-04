هوكشتاين في لبنان للتهدئة على الحدود

قال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين أمس، إن التوصل لهدنة في غزة لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية حتمية للأعمال القتالية عبر الحدود الجنوبية للبنان، محذراً من أنه في حالة نشوب ((حرب محدودة)) فإنها لن تكون ((قابلة للاحتواء))، ولكنه أضاف إن واشنطن ((متفائلة)) في شأن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان. ويزور هوكشتاين بيروت في إطار محاولة جديدة لوقف التصعيد على الجبهة الشمالية.

وقال للصحافيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن ((تصعيد العنف ليس في مصلحة أحد، ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة)). وأوضح أن إيجاد حل دبلوماسي ((ليس مجرد جهد أمريكي))، مضيفاً إن واشنطن تعمل مع ((شركاء دوليين، لتعزيز فرص الاستقرار في لبنان)).

قصف وتسلل

في الأثناء، أفاد مسعفون إسرائيليون بمقتل عامل أجنبي وإصابة أشخاص إسرائيليين آخرين بجروح في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنة ((مرغليوت)). وقال الجيش الإسرائيلي إن ((عدداً من المدنيين)) أصيبوا بنيران لبنانية وتم نقلهم جواً إلى المستشفى. وأضاف إنه رد عبر ((ضرب مصدر الإطلاق)) في لبنان.

تحليق جوي

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل الماضي وحتى صباح أمس، فوق قرى ((الناقورة)) و((شمع)) و((مجدل زون)) و((طير حرفا)) في جنوب لبنان. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، على دفعتين، عدداً من المنازل في بلدة ((عيتا الشعب))، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل، وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وذكرت ميليشيا ((حزب الله)) في 3 بيانات منفصلة إن عناصرها تصدوا ليل الأحد، لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، باستهداف الأولى بالأسلحة الصاروخية والثانية بعبوة ناسفة والقذائف المدفعية، كما استهدفت الميليشيا ثكنة ((زرعيت)) الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

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