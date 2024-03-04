نيكي هايلي تفوز بانتخابات الجمهوريين في واشنطن

فازت حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة نيكي هايلي، مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، بأول منافسة لها على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في العاصمة واشنطن، ما يجعلها أول امرأة تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن المرشحة الرئاسية نيكي هايلي فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب ويعد فوزاً رمزياً للسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة. وحصلت هايلي، المنافس الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب.

وذكرت الحملة أن هايلي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

ولا تزال تواجه احتمالات شبه مستحيلة في سعيها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل الرئيس جو بايدن في نوفمبر المقبل.

وفي حين أن فوز هيلي في واشنطن العاصمة لا يؤثر على مسار السباق الذي هيمن عليه ترامب، إلا أنه يمثل دفعة مرحباً بها للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة قبل منافسات ((الثلاثاء الكبير)) المقررة هذا الأسبوع.

ويشهد ((الثلاثاء الكبير)) انتخابات تمهيدية في أكثر من 10 ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس (الديمقراطي) جو بايدن.

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