موسكو تندد بضلوع الغرب «المباشر» في أوكرانيا

نددت موسكو، أمس الاثنين، بـ((الضلوع المباشر)) للغرب في أوكرانيا بعد نشر تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية.

وكانت رئيسة قناة ((آر تي)) الروسية مارغاريتا سيمونيان، نشرت الجمعة، تسجيلاً صوتياً مدته 38 دقيقة، قالت إنه يتضمن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 فبراير في قصف شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها ((تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا)).

وتضمن التسجيل أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية من طراز توروس. ويشكل محتوى التسجيل مصدر حرج لألمانيا، لأن برلين تعلن رسمياً عن موقف رافض لتزويد كييف بصواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 500 كيلومتر لتجنب خطر تصعيد النزاع.

جسر القرم

ويتضمن التسجيل أحاديث عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر شبه جزيرة القرم، إضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييف. ويؤكد أحد المتحدثين في التسجيل أن عملية توجيه صواريخ نحو الجسر تتطلب ما بين 10 إلى 20 صاروخاً.

واعتبر بيسكوف، أمس، أن ((التسجيل بحد ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع لشن ضربات على الأراضي الروسية)). وقال ((كل شيء واضح للغاية)).

وتزامنت تصريحات بيسكوف مع توجه السفير الألماني لدى روسيا ألكسندر غراف لامبسدورف، أمس، إلى الخارجية الروسية. وذكرت وكالات أنباء روسية أنه تم استدعاء السفير الألماني لدى موسكو إلى الخارجية الروسية، وأن السفير غادر الوزارة بعدما استغرقت زيارته إليها أكثر من ساعة بقليل. ولم يدل بأي تصريح للصحافيين.

ونفت برلين استدعاء سفيرها في موسكو. ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر للصحافيين: ((عقد سفيرنا اجتماعاً مخططاً له منذ فترة طويلة هذا الصباح في وزارة الخارجية الروسية)).

وأكدت الخارجية الروسية أمس، أن المحادثات المسربة بين كبار الضباط الألمان تظهر بوضوح ضلوع الغرب وبخاصة برلين في الصراع الأوكراني. ولم تستخدم تعبير ((استدعاء السفير)). وقالت في بيان، إنه ((في 4 مارس، طلبت وزارة الخارجية الروسية من السفير فوق العادة والمفوض لألمانيا ألكسندر غراف لامبسدورف، توضيحاً فيما يتعلق بالمناقشة التي جرت في محادثة بين كبار الضباط الألمان حول إمكانية إمداد كييف بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس، فضلاً عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمساعدة العملية في استخدامها القتالي ضد أهداف في روسيا، وهو ما يظهر بوضوح تورط الغرب الجماعي))، بما في ذلك برلين، في الصراع الدائر حول أوكرانيا.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية، السبت الماضي، صحة التسجيل وحصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بإجراء تحقيق ((معمّق جداً))، و((سريع جداً)) بشأن نشر هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم الكرملين: ((آمل أن نتمكن بطريقة أو بأخرى من معرفة ما توصل إليه هذا التحقيق)). وأضاف: ((يجب وبوضوح أن يتم تحديد ما إذا كان البوندسفير (الجيش الألماني) يفعل ذلك بمبادرة منه. والسؤال هو لمعرفة إلى أي مدى تتم السيطرة على الجيش الألماني، وإلى أي مدى يسيطر شولتس على كل ذلك، أو ما إذا كان هذا جزءاً من سياسة الدولة الألمانية)). ورأى بيسكوف أنه ((في كلتا الحالتين، الأمر سيئ جداً)).

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