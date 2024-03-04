ولي عهد رأس الخيمة: جودة التعليم العالي تعزز مكتسبات التنمية في الإمارات

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الارتقاء بجودة التعليم العالي، يعزز من مكتسبات التنمية، ويرسخ من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم استثمار بالإنسان، ومستقبل الأمم، ونموها، وازدهارها.

جاء ذلك خلال وضع سموه حجر الأساس للمبنى الجديد لجامعة بولتون البريطانية في مدينة خليفة بن زايد في رأس الخيمة، التي تقدم منذ العام 2008 مساقات علمية لشهادات البكالوريوس والدراسات العليا، في العديد من التخصصات.

وقال سموه: ((برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نحرص على تحفيز الاستثمار في التعليم، وتوفير البيئة المثالية للمؤسسات الأكاديمية وفق أعلى المعايير الدولية، من أجل تطوير وتحسين مخرجات التعليم العالي، وبما يضمن تخريج أجيال مؤهلين بالعلم، وأدوات المعرفة التي تمكنهم من لعب دور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً)).

وأضاف سموه: ((المؤسسات التعليمية شركاؤنا في بناء قادة المستقبل، وفي مواصلة تطوير منظومتنا التعليمية، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز إقليمي لأبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية في المنطقة، الأمر الذي يدعم جهود النمو، والتقدم، والازدهار في الدولة، والعالم أجمع، ويدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ويسهم في بناء المجتمعات، ويصنع مستقبلاً أفضل للأجيال الحالية والقادمة)).

واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة، لشرح عن المبنى الجديد لفرع الجامعة البريطانية المرموقة في الإمارة، وما يتضمنه من كليات، ومبانٍ إدارية، وتعليمية، وخدمات ومرافق، كما اطلع سموه على أهم البرامج، والمساقات الدراسية التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات.

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