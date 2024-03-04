99 % مؤشر الجرائم المُكتشفة استناداً إلى فحص الأدلة الجنائية في دبي

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة استطاعت دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الكشف عن غموض آلاف الجرائم المُعقدة، بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، ما أسهم في تحقيق نسبة 99% في مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية في عامي 2022 و2023.

وأضاف معاليه إن الإدارة أسهمت بالأدلة القاطعة في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستثمر في كوادرها البشرية وفق خطة استشرافية بابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية دقيقة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، للإسهام في دعم عمليات الشرطة في المجالات التخصصية كافة.

جاء ذلك في تفقد معاليه الإدارة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبيه العميد الخبير أحمد مطر المهيري للشؤون الفنية، والعميد مكي سلمان لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط.

مُمكنات الريادة

واستمع معاليه إلى شرح عن ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية، إذ تمتلك الإدارة 262 خبيراً جنائياً، و191 فنياً، إضافة إلى حصولها على اعتمادات آيزو، واجتياز اختبارات الكفاءة والتمكين، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجنائية، وجلب أحدث التكنولوجيا والأجهزة المُتطورة، والبرامج الإلكترونية والأنظمة، وغير ذلك، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز التقارير.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء العام للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وتضمن مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق 99% في سنتي 2022 و2023. وبلغ مجمل المعاملات الواردة للإدارة 32 ألف معاملة (فحص عينات) في سنة 2023، في حين بلغ عدد الآثار المرفوعة والمفحوصة 58 ألف أثر مادي.

خطة استشرافية

كما اطلع معاليه على الخطة الاستشرافية والمشروعات المستقبلية للإدارة، والتي تهدف إلى أن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاءً في المنطقة بحلول سنة 2031، عبر تحقيق هدف ((إمارة بلا جريمة))، والمواجهة الاستباقية للتحديات والجرائم المستقبلية، وحماية ذكية للممتلكات، وحفظ الأمن والنظام، إضافة إلى الاستثمار في المواهب والكفاءات.

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