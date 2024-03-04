تخريج نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج «ناسا لرواد الفضاء» اليوم

يحتفي مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم بتسجيل إنجاز جديد بتخرج نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، في برنامج وكالة ((ناسا لرواد الفضاء 2021))، حيث سيتم منحهما شارة رائد فضاء بعد اجتيازهما سلسلة من التدريبات المكثفة ومهام متنوعة على مدار أكثر من عامين، وبتخرجهما يصبح لدى دولة الإمارات فريق وطني مكون من 4 رواد مؤهلين لرحلات الفضاء، بما في ذلك المهام إلى المحطة الدولية والوجهات التجارية المستقبلية والبعثات إلى القمر، ومن ثم إلى المريخ.

وسينظم حفل التخرج في مركز جونسون للفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيمنح رواد فضاء برنامج ((ناسا)) التدريبي لعام 2021، الذي يضم محمد الملا ونورا المطروشي، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين، كل مرشح شارة رائد فضاء، ما يدل على تخرجه وتأهيله جيداً لخوض مهام فضائية في المستقبل، ودعم مسيرة الاستكشافات العالمية.

يأتي حفل تخرج أعضاء الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء عقب تلقيهما تدريبات متنوعة شملت كيفية إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى شملت دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة، ما يجعلهما مؤهلين للقيام بمهام فضائية مختلفة.

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