جامعة الشارقة تنظم ورشة كيمياء لطلبة الثانوية

نظمت كلية العلوم بجامعة الشارقة، ورشة الخبرة العملية لطلبة المدارس الثانوية الخاصة بالدولة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم في علوم الكيمياء والأحياء والفيزياء، من خلال إجراء مجموعة من التجارب العلمية بمختبرات قسم الكيمياء المزودة بأحدث المرافق والأجهزة والأدوات المتخصصة، وبإشراف أعضاء الهيئة التدريسية مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

ويأتي ذلك من منطلق حرص الجامعة على تعزيز دورها الأكاديمي في تحفيز الجيل القادم على دراسة التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل. وأكد الأستاذ الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم، أهمية هذه الورشة في تعزيز قيمة ومفهوم علم الكيمياء وأهميته في مختلف جوانب الحياة، مشيراً إلى أنها تُعد فرصة لطلبة مدارس الثانوية العامة لتطبيق المفاهيم والمهارات التي يكتسبونها من التعليم النظري من خلال إجراء عدد من التجارب العلمية بكافة مختبرات قسم الكيمياء.

واستضافت الكلية، على هامش الورشة، صانعة المحتوى الطالبة هداية صالح الظاهري، من مدرسة الإبداع العلمي الدولية، التي شاركت في إجراء عدد من التجارب العملية ومنها تجربة صناعة الصابون والنايلون، ومجموعة من تجارب الكيمياء العضوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز