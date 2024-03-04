114 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي خلال 2023

سجل عام 2023 نموّاً لافتاً في قطاع مركبات الأجرة بدبي حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات في العام المذكور 114 مليون رحلة، نقلت ما يقارب 198.4 مليون راكب ليُصبح هذا العدد الأعلى في إجمالي الرحلات السنوية لمركبات الأجرة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: بلغ معدل النمو السنوي لرحلات مركبات الأجرة من عام 2022 إلى عام 2023 حوالي 8%، وهو ما يُعَدُّ إنجازاً كبيراً في هذا القطاع الخدمي الحيوي، وقد سجلت الرحلات الشهرية أعلى مستوياتها في شهر أكتوبر من عام 2023، بنحو 10 ملايين رحلة في هذا الشهر، مع العلم أن مركبة الأجرة في دبي تقطع في رحلاتها ما يزيد على 500 كيلومتر في المتوسط خلال 24 ساعة.

وأضاف شاكري: شهد عام 2023 إضافة 1.160 مركبة أجرة إضافية لتعزيز توفر الأسطول في المدينة، ليُصبح العدد حوالي 12.532 مركبة أجرة، منها 10.388 خضراء وهي: (مزيج من المركبات الهجينة والكهربائية) أي ما نسبته 83% من إجمالي الأسطول، ويعمل على هذه المركبات حوالي 27.900 سائق أجرة (على ورديتين). أما رحلات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة (هلا)، فقد سجّلت عام 2023 حوالي 39.8 مليون رحلة، بنسبة نمو بلغت 27% من عام 2022 إلى عام 2023.

وقد تحسن كذلك معدل الزمن الفعلي لوصول مركبات الحجز الإلكتروني: (هلا) إلى المتعاملين في دبي حيث بلغ هذا المعدل 3.6 دقائق عام 2023 مقارنة بـ 3.9 دقائق عام 2022.

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