بدور القاسمي تتفقد 3 مشروعات بالمنطقة الشرقية للحفاظ على التراث وتطوير السياحة

اطلعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، على مراحل سير العمل في 3 من أحدث المشروعات التي تنفذها ((شروق)) بمدينة خورفكان، والمنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، حيث تفقدت مشروع شاطئ خورفكان، ولوكس منتجع الجبل، ومشروع ((قرية نجد المقصار)).

جاء ذلك خلال زيارة رافقها خلالها أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير((شروق))، وعدد من المسؤولين في فريق عمل ((شروق))، شهدت خلالها الإعلان عن اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع ((قرية نجد المقصار)).

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن المشروعات تشكل إضافة نوعية تعزز مكانة الإمارة وجاذبيتها كوجهة أولى للتراث المستدام، وسياحة المغامرات، والضيافة والترفيه، ولها دور ثابت في تسليط الضوء على الثراء والتنوع التاريخي والطبيعي لإمارة الشارقة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

وحول التزام ((شروق)) بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة، أكدت الشيخة بدور القاسمي، أن كل مشروع من مشاريع الهيئة يؤكد على دورها في تحفيز النمو والاستدامة، وإثراء المشهد السياحي في الإمارة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: ((تجسد مشاريعنا في المنطقة الشرقية التزامنا بإثراء التراث الأصيل والحفاظ على البيئة الطبيعية في جميع مناطق إمارة الشارقة، فمن خلال الجمع بين التقاليد التراثية والابتكار، نهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار تعرف أجيال الحاضر على ثقافتنا الغنية، وفي الوقت نفسه، تحافظ على مواردنا الطبيعية لأجيال المستقبل)). وتعمل ((شروق)) بالتعاون مع هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة ((مبادرة)) على تطوير مشروع ((قرية نجد المقصار)).

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