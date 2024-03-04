حمدان بن محمد يعيّن عيسى المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (8) لسنة 2024 بترقية عيسى محمد خليفة غانم المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الأميرية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وتعيينه نائباً لمدير عام الديوان، على أن يستمر في أداء مهام وظيفته الحالية مديراً لقطاع الشؤون الأميرية على سبيل الندب. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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