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حمدان بن محمد يعيّن عيسى المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي

3/4/2024 7:52:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (8) لسنة 2024 بترقية عيسى محمد خليفة غانم المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الأميرية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وتعيينه نائباً لمدير عام الديوان، على أن يستمر في أداء مهام وظيفته الحالية مديراً لقطاع الشؤون الأميرية على سبيل الندب. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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