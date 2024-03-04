سعود بن صقر يفتتح منشأة عالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة تمضي بخطوات مدروسة وواضحة لتعزيز نمو مختلف قطاعاتها الحيوية، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومتنوع، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ويضمن صناعة مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس منشأة ((سانريف)) العالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية في ((مدينة موانئ رأس الخيمة الملاحية))، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول الصديقة، وكبار المسؤولين في الشركة.

وقال سموه: ((رأس الخيمة تضع الاستدامة في صميم استراتيجيتها المستقبلية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على دعم الابتكار والأعمال والاستثمار في مختلف المجالات، لمواصلة مسيرة التطور، وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة لازدهار المشاريع العالمية الكبرى)).

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