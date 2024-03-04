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لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 69 مليون درهم لسداد مديونية 131 حالة

3/4/2024 7:52:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، 69 مليوناً و426 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة ، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (26)، مبلغ 69 مليوناً و426 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية. وأوضح رئيس اللجنة ، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السادسة والعشرين، بلغ ملياراً و196 مليوناً و560 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2343 مستفيداً.

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