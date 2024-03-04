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9867 رحلة لـ«فلاي دبي» في يناير بنمو %11.6

3/4/2024 7:52:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شغّلت ((فلاي دبي)) نحو 9867 رحلة خلال يناير الماضي، بمعدل يصل إلى نحو 329 رحلة يومياً إلى 122 وجهة في 52 دولة بنمو 11.6 % مقابل 8836 رحلة شغلتها الشركة في يناير 2023، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن ((فلاي دبي)) أضافت أكثر من 1000 رحلة جديدة مقارنة بيناير 2023، الأمر الذي جاء بدعم ارتفاع الطلب على السفر واستلام الناقلة لـ13 طائرة جديده لتنهي 2023 بـ84 طائرة منها 29 بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات 737 ماكس 9 إضافة إلى توقيع الناقلة اتفاقية لاستئجار 6 طائرات من ((سمارت وينغز)) لتلبية نمو الطلب على السفر.

وتؤكد المؤشرات أن الناقلة في طريقها لتحقيق نمو في عدد المسافرين والرحلات خلال الشهور المقبلة في ظل توسيع شبكة رحلاتها مع انضمام المزيد من الوجهات إلى شبكة الناقلة هذا العام، بدءاً من الوجهات الخمس الجديدة منذ بداية 2024، وهي بازل وريغا وتالين وسوتشي وفيلنيوس.

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