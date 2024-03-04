إنجازات قياسية لـ«الطيران المدني برأس الخيمة» 2023

أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، لقطاع الطيران في الإمارة الذي جعل منها وجهة رئيسة للسياحة والزوار والمستثمرين من مختلف بلدان ودول العالم.

وأوضح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة سجلت رقماً قياسياً جديداً لعام 2023، يضاف إلى الإنجازات التي تحققت سابقاً، وذلك من خلال تقديم خدماتها للمزيد من شركات الطيران، تم على أثرها إصدار شهادات عدم ممانعة تجاه أنظمة الطائرات بدون طيار ((الدرون))، والتصوير الجوي، والألعاب النارية، والاتفاقات الجوية، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، ووكالات رأس الخيمة للسفريات بزيادة قدرها 78% عن العام السابق، وإصدار تصاريح وتسجيل شركات بزيادة بلغت 70% مقارنة بالعام الماضي، كما أظهرت الدائرة زيادة بنسبة 82% في إصدار تصاريح دخول المطار، وحققت الدائرة قفزة بشركات الطيران الجديدة بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: ((يتم الآن إنشاء مشروع مركبات الإقلاع والهبوط العمودي ((VPorts)) الأول من نوعه، وهو مشروع متقدم للتنقل الجوي في المطار، وهو بمثابة حلم آخر في سقف طموحاتنا، وتتمثل رؤيتهم في تمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وأمان، من خلال البنية التحتية المتطورة والمستدامة للتنقل الجوي، ويهدف مشروع مركبات الإقلاع والهبوط العمودي إلى بناء وتشغيل 1500 مطار عمودي حول العالم، بحلول عام 2045، والتي سيتم دمجها في النظم البيئية المحلية والعالمية للتنقل الجوي، من خلال نهج استباقي ومسؤول، يهدف هذا المشروع إلى تقديم تجربة سفر سلسة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 في إمارة رأس الخيمة، لتحقيق توفير لا يقل عن 30% في استهلاك الكهرباء، والمساهمة بنسبة 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040)).

وأضاف: ((أعلن قسم الإحصاء في الدائرة عن تحقيق رضا سعادة العملاء بنسبة 98%، ورضا سعادة المجتمع بنسبة 92%، وذلك من خلال استخدام استطلاعات رأي وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني والاستطلاعات الإلكترونية، والتفاعلات النوعية، إضافة إلى الحصول على مؤشر الأمن والسلامة بنسبة 100% لهذا العام، كما تم توقيع 6 اتفاقيات دولية جديدة لتنمية الاستثمار في قطاع الطيران في رأس الخيمة، فيما تم الحصول على العديد من الشهادات العالمية مثل شهادات آيزو إدارة نظام الطاقة وإدارة البيئة وإدارة الابتكار وإدارة الجودة، وشهادات إدارة استمرارية الأعمال والفوز بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية عن فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة)).

وأظهر مطار رأس الخيمة الدولي ارتفاعاً بنسبة 61% في حركة الركاب، كما سجلت حركة الطائرات نمواً بنسبة 85%، مقارنة بالعام السابق مع نمو غير مسبوق، من خلال زيادة العمليات ومنظمي الرحلات السياحية في المطار، وسنشهد المزيد من التطورات الرائعة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة صنفت كأفضل مكان للزيارة والسياحة في آسيا لعام 2024، بحسب مجلة ((كوندي ناست ترافيلر))، لتعزيز هذه الرؤية تم الربط الجوي الدولي مع الإمارة، من خلال إطلاق الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر 2023 في مطار رأس الخيمة الدولي من خلال توفير رحلة يومياً، والتي من خلالها يتم السفر من مطار رأس الخيمة الدولي إلى أكثر من 200 وجهة عالمية عبر الدوحة، قطر، وهذا يدل على التزامنا المستمر بتعزيز اتصالاتنا العالمية أيضاً.

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