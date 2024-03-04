التداعيات الاقتصادية الحقيقية لفترة رئاسة تراس وزراء بريطانيا

قبل إعلان الموازنة البريطانية غداً الأربعاء، سيجعلك ساسة حزب العمال تعتقد أن المشكلات الاقتصادية للمملكة المتحدة إنما منبعها تلك الفترة الوجيزة، والكارثية، التي قضتها ليز تراس على رأس الحكومة.

ووجّهت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة في حكومة الظل، انتقادات ((للتعاسة التي تسببت فيها هذه الحكومة لمالكي المنازل عن طريق موازنتها الانتحارية))، التي كانت موازنة ((مُصغّرة)) أعلنتها في 2022. وتعد ريفز محقة بلا شك في قولها إنها ((هبطت بعملتنا وحلّقت بأسعار الفائدة)).

لكن ذاكرة تراس ذاتها عن 49 يوماً قضتها في منصبها مختلفة، إذ تلقي تراس باللوم على ((الدولة العميقة))، بما في ذلك ((فاينانشال تايمز))، لعملها على ((إبقاء الأمور على ما هي)). وترى تراس، أن مشكلات بريطانيا إنما تنبع من تقويض المؤسسة الاقتصادية لأي محاولة لإجراء إصلاح جذري وتدفع بالبلاد إلى مسار هبوطي باستمرار.

لكن كلا الجانبين مخطئ. وفي حين أتفهم تذكير ساسة حزب العمال للشعب بحكومة تراس غير الاحترافية، فإن الأضرار الاقتصادية كانت سريعة الأفول، إذ لم تستمر طفرة تكاليف الاقتراض البريطانية، الناجمة عن الموازنة ((المُصغّرة))، إلا حتى أواخر 2022، فاكتسبت لقباً مأثوراً، هو ((علاوة الغباء))، بينما تعافى الجنيه الاسترليني على نحو أسرع. أما تكاليف الاقتراض المرتفعة لدينا اليوم، فإنما هي نتيجة لعوامل تضخمية عالمية، ونظرة تتبناها الأسواق المالية، مفادها أن اقتصاد المملكة المتحدة قد ينمو على نحو أسرع قليلاً من دول أوروبية أخرى، فضلاً عن عوائق هيكلية ناجمة عن ((بريكست))، وكذلك ازدياد اعتلال سوق العمل، ولا صلة لتراس بذلك.

أما تفسيراتها هي فليست إلا انعكاساً لحماقة فترتها رئيسة للوزراء. وبدلاً من إبقاء المؤسسة الاقتصادية للأمور على حالها، فقد ساعد مسؤولو وزارة الخزانة في تحقيق رؤيتها من خلال الموازنة ((المُصغّرة))، لكن أنقذها مصرف إنجلترا بقرارات ذكية ومبتكرة، أما مكتب مسؤولية الموازنة، فقد ساعدت تقديراته في استعادة المصداقية لتوقعات المالية العامة. ولولا هذا كله، لكانت سمعتها تضررت على نحو أكبر، إذا كان ذلك ممكناً.

إن الكثير من المسؤولين بعيدون تمام البعد عن أن يكونوا من المحافظين الصغار الحصيفين أو النخبة الليبرالية الحضرية. ويوضح التقرير الأخير الذي رفعه ديفيد مايلز، الخبير الاقتصادي لدى مكتب مسؤولية الموازنة، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس اللوردات، هذا الأمر. ويحذر مايلز من تشوهات ((كبيرة)) محتملة، ناجمة عن خطط حالية حكومية وللمعارضة بزيادة الضرائب، منوهاً بالحاجة لإصلاحات جذرية للضرائب لتعويض هذه التكاليف، واتخاذ خطوات جريئة لتعزيز نمو الإنتاجية، إلى جانب إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى زيادات أقل.

لست على دراية بوجهات نظره السياسية، لكن تراس تفضل رؤى البروفيسور مايلز، كما أنه بكل تأكيد جزء من المؤسسة الاقتصادية للمملكة المتحدة، فضلاً عن تقديمه استشارات لحكومة سابقة بقيادة حزب العمال، علاوة على كونه عضواً سابقاً في لجنة السياسة النقدية لدى مصرف إنجلترا.

تكمن المفارقة في أن إرث تراس الاقتصادي الأكثر رسوخاً يتمثل في السمعة السيئة التي أسبغتها على الجذرية الاقتصادية، إذ يحتاج الاقتصاد حاجة ماسة للإصلاح، ابتداءً بالموازنة، مع فتور الاقتصاد ذاته ونموه بمعدل سنوي قدره 1% في المتوسط منذ 2007، مقابل 2.5% في الأعوام السبعة عشر السابقة.

وتحتاج سياسة التخطيط لإعادة موازنتها لصالح التنمية، لكي تكون المشروعات أسرع وأقل تكلفة. ألقت هيئة المنافسة والأسواق هذا الأسبوع باللوم على ((نظام تخطيط معقّد ولا يمكن التنبؤ به)) في نقص المنازل الجديدة وازدياد تكاليف الإسكان التي أفسدت على الأجيال الشابة الآفاق الاقتصادية. إننا نطبق علاجات مكلفة، مثل إعانات رعاية الطفل وتخفيضات التأمين الوطني، بهدف تحسين العوائد من العمل للآباء، بينما تنبع غالبية مشكلاتهم من تكاليف الإسكان. وإذا ما كان للحكومة أن تتبنى جذرية اقتصادية في هذا المجال، فما سيكون من المعارضين إلا المسارعة بالتلويح بشبح تراس باعتباره سلاحاً ضد التحرك.

ولا تزداد ضرائب المملكة المتحدة فحسب، بل تصبح أكثر تعقيداً، وسيؤدي تناقصها التدريجي إلى إجراءات متطرفة، مع حجب إعانات العناية بالطفل والإعفاءات الضريبية الشخصية عن الأثرياء. ونبع الكثير من هذا بسبب التركيز على ما إن كانت التغييرات تقدمية أم رجعية. وكانت تراس محقة في شنها هجوماً على التفكير غير المحسوب فيما يتعلق بهذا الأمر في سبتمبر 2022، فما يهم هو التأثير الإجمالي لإعادة التوزيع، لا التأثيرات الفردية، لكن عدم كفاءتها في التعبير عن حجة اقتصادية معقولة تمنع ساسة آخرين من تبنيهم الموقف ذاته، فلا يتحمل أحد الربط بين هذه الأفكار وتراس.

إن فشلها ومواقفها السياسية الساذجة سيؤدي إلى تقويض أي إصلاح معقول للميزانية في المملكة المتحدة لأعوام مقبلة. لقد أصبح من المستحيل فرض ضريبة مناسبة على الكربون، والتأكد تدريجياً من استناد ضريبة البلدية إلى القيم الحالية للعقارات، وإصلاح ضريبة المواريث لتوسيع قاعدتها وتقليص معدلها، لأن من شأن ذلك إثارة ذكريات عن الموازنة ((الجذرية)) الأخيرة في 2022.

لقد شددت تراس على وجوب جرأة الساسة وتبنيهم إصلاحات واسعة النطاق، وتوقعت أن إنقاذ الغرب لا يتبقى أمامه سوى 10 أعوام فحسب. ومن الصعب للغاية الترويج لهذه التحركات في المملكة المتحدة، لكن اللوم يقع عليها في ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز