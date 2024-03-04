دورة ناجحة لـ«معرض القوارب» تعزز مكانة دبي مركزاً للسياحة والترفيه البحري

أعلن معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن اختتام فعالياته بعد أسبوع ناجح شهد العديد من صفقات بيع القوارب عالية القيمة، والحوارات القيّمة المخصصة للبحث في آخر تطورات القطاع، وغيرها من الاتفاقيات والشراكات الرائدة الكفيلة برسم الملامح المستقبلية لعالم اليخوت، حيث عزز المعرض مكانة الإمارة مركزاً سياحياً لأنشطة الأعمال والترفيه البحرية. ويتميز المعرض بكونه واحداً من أكثر معارض القوارب تأثيراً حول العالم، لا سيما بفضل دوره في تسريع تطور قطاع اليخوت العالمي على مدى أيامه الخمسة، ليتماشى بفضل هذا النجاح مع مكانة دبي المتنامية ضمن أشهر الوجهات العالمية للسياحة الترفيهية البحرية.

وفيما يلي بعض من أبرز التطورات التي شهدها المعرض خلال أيامه الخمسة:

ارتفاع المبيعات

مثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة رائدة تربط أهم صناع القوارب بالأفراد أصحاب الثروات، علماً أن أكبر المبيعات المحققة خلال المعرض سجلتها شركة التهاوس لليخوت، التي باعت يخت لامبورغيني 63، من صناعة تكنومار لليخوت، لأحد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بياتريس تشيكاردي: ((لقد كان المعرض مشوقاً وغنياً بالصفقات المحتملة التي أوشكنا على إتمام بعضها اعتباراً من اليوم الثاني. واستقبل جناحنا هذا العام مشترين محتملين من شريحة الشباب من مختلف الدول. يمثل المعرض المنصة المثالية للقاء المختصين من مستوى القطاع، كما يوفر أفضل مكان حول العالم لتعزيز آفاق التعاون)).

وباعت شركة سان لورينزو ثلاثة يخوت خلال المعرض، مما يعكس دور المعرض ركيزة لتحقيق مبيعات مجزية من خلال الوصول إلى المشترين المحتملين الجدد والتواصل مع العملاء القائمين. وقال ممثل الشركة بالمعرض: ((سعداء للغاية هذا العام، لا سيما أننا استقبلنا عدداً أكبر من الزوار قياساً بالعام الماضي. وقد شاركنا بثلاثة قوارب للمرة الأولى، ونجحنا بالفعل في بيعها بالكامل. ونأمل أن نعرض عدداً أكبر من القوارب في المرة المقبلة)).

وقالت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة جلف كرافت: ((باعت مجموعة جلف كرافت عدداً من أبرز قواربها خلال المعرض، بدءاً من يخوت ماجيستي، ويخت نوماد، وعلامتي سيلفركرافت وسيلفركات، علماً أننا لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على بعض الصفقات الأخرى. ونؤكد مواكبتنا الدائمة لآخر التوجهات العالمية والتزامنا الثابت بالتطور بالتوازي مع القطاع)).

ونجحت مجموعة إم تي إم، التي شاركت في المعرض للمرة الـ 18، في بيع 10 من مركبات الجت سكي، مؤكدة أنها ستعود العام المقبل من جديد بعد الاستجابة المذهلة والمتنامية التي تحظى بها منتجات العلامة كل عام. قال بسام وزافي، المدير العام لمجموعة إم جي إم: ((تشكل المبيعات التي سجلناها خلال المعرض هذا العام ثمرة للتنظيم المذهل للفعالية. أعتقد أنها الدورة الأفضل لغاية الآن. سنواصل جهودنا العام المقبل وسنقوم بحجز مكاننا في المعرض منذ الآن)).

أبرز الاتجاهات

واستقبلت أجنحة الجهات العارضة مجموعة متنوعة من الزوار والمشترين، بينما لمس العديد من صناع القوارب مدى التنوع الذي تميزت به دورة هذا العام، لا سيما مع زيادة المشترين المحتملين من أوروبا والدول العربية. وفي إطار التركيز المستمر لمعرض دبي العالمي للقوارب على الاستدامة، استعرضت شركة سانريف لليخوت يختين كهربائيين بالكامل. وتعتمد هذه اليخوت مفهوم كفاءة الطاقة وحلول تكييف الهواء المستدامة الموفرة للطاقة، إلى جانب تصنيع مكونات اليخت من مركبات نباتية. وستقام الدورة الواحدة والثلاثين في دبي هاربر خلال فبراير 2025.

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