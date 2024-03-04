افتتاح منشأة «جرينيريشن» للمنتجات الزراعية المتخصصة في مدينة دبي الصناعية

أعلنت ((جرينيريشن))، شركة البستنة التي أسست لتواكب احتياجات المستقبل وتختص بزراعة المحاصيل النادرة وتوريد المكونات التي يتم إنتاجها خصيصاً لتلبية متطلبات قطاعات المطاعم والضيافة، إطلاق أعمالها رسمياً في دبي لتقدم مجموعة من المنتجات الزراعية المحلية إلى قطاع الأغذية الحيوي في دولة الإمارات. وتتخذ شركة ((جرينيريشن)) من مدينة دبي الصناعية مقراً لها، ويتولى رومان أوليانوف، المؤسس والشريك الإداري، قيادة جهود الشركة التي اكتسبت خبرتها الشاملة من إمداد نخبة من مطاعم أوروبا بالمنتجات الطازجة وتشغيل سلسلة من المزارع العمودية في أوروبا الشرقية.

وقال رومان أوليانوف، المؤسس والشريك الإداري في ((جرينيريشن)): نلتزم في جرينيريشن توفير مجموعة غنية من المنتجات المتميزة على مستوى السوق، ونركز على تقديم تشكيلة من المنتجات عالية الجودة، ومن ذلك خضراوات الميكروجرين (الإنباتات الصغيرة) والنباتات الفريدة والخضراوات الورقية صغيرة الحجم والزهور الصالحة للأكل، ما يضمن للطهاة ومتخصصي تحضير المشروبات الحصول على مكونات طازجة مزروعة محلياً، ويسرنا تقديم ما يزيد على 70 نوعاً جديداً من المحاصيل النادرة المزروعة بأحدث تقنيات الإنتاج ووحدات الزراعة المائية في دولة الإمارات، بما يتيح لنا إنتاج محاصيل خالية من المبيدات الحشرية على مدار العام، ومن بينها محاصيل حصرية بجرينيريشن.

وتعتمد ((جرينيريشن)) على مزرعتها الخاصة الممتدة على مساحة آلاف الأمتار المربعة بمدينة دبي الصناعية، والمصممة على يد نخبة من المهندسين الزراعيين والمتخصصين. وتتضمن المنشأة نظاماً مزوداً مراحل متعددة من معدات الزراعة المائية، وهي حاصلة على اعتماد سلامة الأغذية HACCP ومعيار آيزو. وتتمتع الشركة بالقدرة على تلبية احتياجات نحو 1,200 مطعم بدبي.

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