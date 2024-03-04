دبي القابضة توسّع برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالمياً

أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم، أمس، توسيع نطاق برنامجها ((قادة الغد للخريجين)) عالمياً ليشمل الخريجين الدوليين مع تأكيدها على التزامها المستمر بمواصلة جذب ودعم المواهب الواعدة من الجامعات في دولة الإمارات.

ويستقبل البرنامج المهني المتميز والذي يمتد على مدار 12 شهراً طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو المقبل، حيث يقدم فرصة نوعية للخريجين الجدد للتعرف على محفظة دبي القابضة المتنوعة والوصول إليها، ويوفر لهم مساراً واضحاً لمسيرة مهنية واعدة ونمو وظيفي ملموس.

وتنطلق نسخة 2024 من برنامج ((قادة الغد للخريجين)) مع سلسلة من الحملات الترويجية المتميزة التي تجول جامعات بارزة في كل من الإمارات والمملكة المتحدة، ويتيح البرنامج للخريجين خوض تدريبات متخصصة، والحصول على الإرشاد المهني تحت إشراف نخبة من الخبراء، فضلاً عن فرص التعليم المهني المباشر في بيئة العمل، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشاريع استراتيجية حقيقية عبر مختلف وحدات الأعمال ضمن محفظة دبي القابضة، بما فيها الشركات التابعة لها والمتخصصة في قطاعات العقارات، وإدارة الأصول، والترفيه، والضيافة، والاستثمارات.

وسيصبح المنتسبون إلى البرنامج أعضاء أساسيين ضمن فريق متعاون ومرن وشامل بحيث سيكون بمقدورهم المساهمة في مبادرات مهمة وملهمة، والحصول على فرص رائعة للتفاعل والتواصل لبناء علاقات عمل مهنية مثمرة.

وعقب إكمال البرنامج بنجاح، سيحظى كل من الخريجين المنتسبين على وظيفة بدوام كلي في إحدى شركات دبي القابضة، التي تنشط في قطاعات عدة، بما فيها العقارات، والتجزئة، والضيافة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والعلوم، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، والتصنيع.

وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، دبي القابضة: ((انطلاقاً من مسؤولية الشركة تجاه مجتمعها، فإننا ندرك أهمية تطوير الجيل القادم من قادة المستقبل وضرورة تأهيلهم ليتولوا أدواراً ريادية ضمن بيئة أعمالنا المبتكرة. لذا، يقدم برنامج ((قادة الغد للخريجين)) رحلة عملية غنية بالتجارب التعليمية وفرص التفاعل والتواصل عبر قطاعات وأقسام متنوعة في دبي القابضة، ويتماشى مع قناعتنا الراسخة بأهمية تزويد الخريجين بالخبرات والقدرات اللازمة لبناء مسيرة عمل ناجحة في عالمنا المتغير اليوم الذي يتّسم بوتيرته المتسارعة)).

وأضافت: ((يدعم البرنامج بشكل مباشر توجهنا نحو التوطين والتزامنا بتعزيز مهارات وتطوير خبرات الخريجين الإماراتيين بينما يعكس التوسع الدولي للبرنامج هذا العام اهتمامنا باكتشاف المواهب على المستوى العالمي، وبفضل هذه المبادرات المثمرة، نواصل في دبي القابضة دورنا الفاعل في المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ودفع مسيرة النمو المستدام على الصعيدين المحلي والدولي)).

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