19 % زيادة الحركة الجوية بالدولة العام الماضي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مشيرة إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في الحركة الجوية بنسبة قاربت 19% مقارنة بالعام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجموعة الشرق الأوسط الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية ومجموعة سلامة الطيران الإقليمية أمس في أبوظبي.

وتستمر الاجتماعات على مدار 5 أيام بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي ((الإيكاو)) في الشرق الأوسط، بحضور سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس محمد أبوبكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي ((الإيكاو))، وأحمد الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية رئيس المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، والكابتن سليمان المحيميدي، نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية.

منصة مثالية

وأكد سيف السويدي، خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاجتماعات تمثل منصة مثالية لمناقشة الفرص والتحديات وتحقيق التوافق بين الدول حول القرارات المطلوب اتخاذها والمشاريع المستقبلية لترسيخ أسس الأمن والسلامة والاستدامة في صناعة الطيران المدني على صعيد المنطقة، وكذلك على المستوى الدولي.

وأضاف أن الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع مختلف التحديات في قطاع الطيران، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات، مثل برنامج التعاون الدولي وبرنامج تحسين المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية، وغيرها.

وأكد السويدي، في تصريحات للصحافيين، أن الإمارات الأولى على مستوى العالم في مؤشرات السلامة منذ أكثر من 7 سنوات. وأوضح أن الإمارات من الدول الرائدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة والعالم، وهي لاعب كبير ومؤثر فيما يخص صناعة القرارات بالنسبة للطيران المدني.

وأشار إلى أنه تم اختيار الإمارات لاستضافة الاجتماعات؛ لما تمثله الدولة من موقع متميز، إضافة إلى مكانتها الدولية في مجال الطيران المدني.

زيادة كبيرة

وأكد أحمد الجلاف، خلال كلمته، أن الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده منظومة النقل الجوي في العالم من تحولات كبيرة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي المتزايد.

وكشف الجلاف في تصريحات لـ((البيان)) أن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير الماضي، مقارنة بشهر فبراير 2023، مشيراً إلى أن عام 2023 قد شهد زيادة كبيرة في الحركة الجوية بنسبة قاربت 19% مقارنة بالعام 2022.

وأضاف أن فبراير 2024 شهد تسجيل أكبر حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بنحو 2900 حركة جوية في اليوم، مشيراً إلى أن المجال الجوي للدولة يعد من أكثر المجالات الجوية كثافة في الحركة الجوية.

وتوقع الجلاف أن تحقق الحركة الجوية في الدولة نمواً جيداً خلال عام 2024، مشيراً إلى التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة مع افتتاح مبنى المسافرين بمطار زايد الدولي، وكذلك التوسعات الكبيرة في مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب التوسعات الكبيرة في شركات الطيران الوطنية.

80 ورقة

وقال محمد أبوبكر فارع إن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً مستمراً في نشاط الحركة الجوية، وهو ما يستلزم ضمان الاستغلال الأمثل للمجال الجوي والمطارات المتاحة بالمنطقة لمواكبة هذا النمو.

وأوضح أن الاجتماعات تناقش أكثر من 80 ورقة عمل و15 ورقة معلومات تقدمت بها الدول الأعضاء وممثلو المنظمات ذات الصلة، حيث سيتم مناقشة الخطط الوطنية للملاحة الجوية للدول الأعضاء، وكذلك برامج السلامة الوطنية.

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