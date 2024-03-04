سوق دبي يتماسك فوق 4300 نقطة بدعم «القيادية»

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4300 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم الأسهم القيادية، ليغلق مؤشر السوق عند 4326.62 نقطة، منخفضاً بـ0.69%.

واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((دبي الإسلامي)) و((ديار للتطوير)) و((الاتحاد العقارية)) بسيولة ناهزت 182.55 مليون درهم، بنسبة 54.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 334.7 مليون درهم.

وارتفع ((تكافل الإمارات)) 8.4%، وشعاع كابيتال 4.7%، والاتحاد العقارية 4.5%، والإثمار القابضة 4.4%، وديار للتطوير 1.6%، وإعمار للتطوير 1.2%، والإمارات دبي الوطني 0.87%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 49 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 120.95 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 71.94 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.07% إلى مستوى 9285.59 نقطة. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.5 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 85.2 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 44.7 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ريسبونس بلس القابضة 15%، والفجيرة لصناعات البناء 14.9%، والشارقة للأسمنت 6.7%، وغذاء القابضة 4.9%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.23 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 892.55 مليون درهم في سوق أبوظبي، و334.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 453 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف صفقة.

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