عمار النعيمي يشهد إطلاق «باقة تملك في عجمان»

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة عجمان، ممثلة بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وكل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والاتحاد للكهرباء والماء، ومؤسسة عجمان للصرف الصحي، ومؤسسة اتصالات، وذلك في إطار التعاون المشترك لتنفيذ مشروع ((باقة تملك في عجمان))، والذي تشرف على تنفيذه دائرة عجمان الرقمية.

ويقوم المشروع على تصميم رحلة المتعامل لتملك عقار في إمارة عجمان، مع توفير خدمات استباقية لعدة جهات حكومية وخاصة، ما يختصر الجهد والوقت على مالك العقار الجديد، ويقلص مدة طلب الخدمات كافة من 5 أيام إلى 10 دقائق فقط.

حضر مراسم التوقيع التي جرت في الديوان الأميري بعجمان، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والمهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والدكتورة عهود شهيل مدير عام دائرة الحكومة الرقمية، والعميد أحمد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وعبد الرحمن النعيمي - مدير تنفيذي للعلاقات الحكومية، وكبار الشخصيات في اتصالات، ويوسف العجماني المدير التنفيذي لشركة عجمان للصرف الصحي، وسالم بن ربيعة الرئيس التنفيذي التجاري للاتحاد للماء والكهرباء.

أهمية بالغة

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمشروع باقة تملك في عجمان، لما يكتسبه من أهمية بالغة في مسيرة التحول الرقمي الشامل، الذي تنشده حكومة عجمان، ومساعيها المتواصلة نحو الارتقاء بجودة الخدمات، وتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين، بالاعتماد على التكنولوجيا، وأحدث التقنيات والأساليب العصرية المبتكرة في مجالات العمل الحكومي.

وأكد سموه أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنفيذ هذا المشروع الطموح، وتعد خطوة جوهرية ومهمة لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز تجربة المتعاملين، وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان كمدينة مستدامة، ورائدة في شتى القطاعات والمجالات.

جهود مشتركة

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إن إطلاق باقة تملك في عجمان، هو ثمرة جهود مشتركة بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، وتجسيد حقيقي لتطلعات المتعاملين الذين ساهموا بشكل فعال ومباشر في إنجاز هذا المشروع، من خلال آرائهم واقتراحاتهم، مؤكداً أن الدائرة تحرص باستمرار على خلق مناخ تشاركي مع متعامليها، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة، بتبنيها مبادرات ومشاريع نوعية، تلبي احتياجات جميع الفئات المعنية.

وأوضح أن باقة تملك في عجمان، تعد باقة خدمات استباقية متكاملة، تشمل عدة خدمات من الجهات الحكومية والخاصة، ما يختصر الجهد والوقت على مالك العقار، وذلك بفضل عملية الربط الإلكتروني، والبيانات الموحدة التي توفرها الجهات المعنية، حيث تم تقليص مدة طلب الخدمات كافة من 5 أيام إلى 10 دقائق فقط، بالإضافة إلى تقليص عدد زيارات مراكز الخدمة، من 4 زيارات إلى زيارة واحدة.

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