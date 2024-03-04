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2.92 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

3/4/2024 7:52:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.92 مليار درهم تمت عبر 1052 صفقة. وتم تسجيل 869 مبايعة بقيمة 2.43 مليار درهم، منها 91 مبايعة لأراضٍ، و600 مبايعة لوحدات سكنية و178 مبايعة لمبان.

وتصدرت صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة النهدة 2 بقيمة 250 مليون درهم أهم المبايعات وشهد السوق صفقة بيع قطعة أرض سكنية في منطقة ليوان بقيمة 75 مليون درهم.

وسجلت الرهون 430.4 مليون درهم عبر 152 معاملة، منها 43 رهناً لأراض، و81 رهناً لوحدات سكنية، و28 رهناً لمبان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة ليوان بقيمة 75 مليون درهم. وتم تسجيل 31 هبة بقيمة 59.8 مليون درهم.

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