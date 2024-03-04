أرسنال يسحق شيفيلد 6-صفر ليواصل ملاحقة ليفربول متصدر دوري إنجلترا

عادل أرسنال أكبر انتصار له خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير 6-صفر على شيفيلد يونايتد الاثنين بعد أن سجل خمسة أهداف في الشوط الأول ويقترب بنقطتين من ليفربول المتصدر في سباق مثير على اللقب.

ويحتل أرسنال بقيادة مدربه ميكل أرتيتا المركز الثالث برصيد 61 نقطة بعد 27 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب. وبفضل الفوز الساحق اليوم أصبح لدى أرسنال فارق أهداف أفضل بكثير من ليفربول وسيتي.

ويتذيل شيفيلد الترتيب برصيد 13 نقطة فقط متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

وكان أرسنال شرسا في الهجوم وتمكن من اختراق دفاع شيفيلد بسهولة منذ البداية. وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لفريقه بهدف في الدقيقة الخامسة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زميله ديكلان رايس.

وجاءت المزيد من الأخبار السيئة للحارس إيفو جربيتش، في مباراة سجل فيها ستة لاعبين مختلفين.

وأحرز جايدن بوجل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13 وأدى هدف جابرييل مارتينيلي بعدها بدقيقتين إلى مغادرة أعداد كبيرة من جماهير شيفيلد لملعب اللقاء.

وأضاف كاي هافرتس هدفا في الدقيقة 25 وجعل رايس النتيجة 5-صفر قبل ست دقائق من الاستراحة.

واختتم بن وايت أهداف أرسنال في الدقيقة 58، ومنع الحارس جربيتش الفريق الزائر من تسجيل الهدف السابع حين تصدى بشكل رائع لتسديدة جابرييل جيسوس التي بدت أنها ستستقر في الزاوية العليا للمرمى.

وبدا أن النتيجة الكبيرة في الشوط الأول تهدد الرقم القياسي لأكبر فوز في الدوري بنتيجة 9-صفر، لكن جماهير شيفيلد افلتت نسبيا بسبب تغييرات أرتيتا الذي قرر سحب المهاجم بوكايو ساكا بعد 45 دقيقة رائعة.

وعادل أرسنال أكبر فوز حققه خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي من قبل حين تفوق 6-صفر على وست هام يونايتد في 11 فبراير شباط الماضي. وسبق لارسنال الفوز 7-1 على أستون فيلا عام 1935.

وصنع أرسنال التاريخ اليوم بكونه أول فريق في درجات الدوري الإنجليزي المختلفة يفوز في ثلاث مباريات خارج ملعبه بفارق أكثر من خمسة أهداف. وأصبح أيضا ثاني فريق يسجل خمسة أهداف على الأقل في ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه في دوري الأضواء منذ بيرنلي في سبتمبر أيلول 1961.

وخسر شيفيلد مبارياته الأربع الأخيرة على ملعبه في كل المسابقات بمجموع 21-2.

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