مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين .
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 55ر97 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 83ر39989 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 95ر5130 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 43ر67 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى 51ر16207 نقطة.
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