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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

3/4/2024 7:52:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 55ر97 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 83ر39989 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 95ر5130 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 43ر67 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى 51ر16207 نقطة.

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