السجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حكمت محكمة جنح أكتوبر في مصر بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمدينة أكتوبر، بالسجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية وفق صحف مصرية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف؛ ما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة؛ لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وتوفي أشرف عبد الغفور، بعدما أصيب في حادث سير برفقة زوجته في طريق مصر- إسكندرية الصحراوي في الثالث من ديسمبر 2023.

وكان الظهور الأخير للفنان أشرف عبد الغفور 81 عاماً، عندما تولى منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض والتي انطلقت في شهر أغسطس الماضي.