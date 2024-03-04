شقيقة طالبة كلية الطب جامعة العريش.. ماذا قالت عن حبة القمح القاتلة؟

قالت نادية صلاح، شقيقة نيرة طالبة كلية الطب جامعة العريش التي توفيت نتيجة الضغط النفسي الكبير والتنمر بها إن أختها لم تقم بشراء حبة القمح السامة.

وشكرت نادية النيابة العامة في مصر لاتخاذها إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات التي تستهدف شقيقتها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج فى المساء مع قصواء، على قناة cbc، قالت إن شقيقتها لم تقم بشراء حبة الغلة كما يزعم البعض، وأن الأموال التي كانت بحوزتها لم تنفق على ذلك، موضحة أنها راجعت الأموال ولم تجد أي نقص فيها وق صحف مصرية.



وأضافت أنها تقدمت بشكوى ضد وزارة التعليم العالي ووكيل كلية شقيقتها لعدم تحركهم لمساعدتها عندما طلبت منهم الحماية من المبتز، مشيرة إلى أنهم لم يتواصلوا معها حتى الآن:"أحتسب شقيقتي شهيدة عند الله"، مؤكدة أنها لا تريد أن تتكرر مأساة نيرة مع طالبة أخرى، مطالبة بتشديد العقوبات على الجناة والمتورطين في عملية الابتزاز.

وعبرت نادية عن غضبها وحزنها على الهواء قائلة إن شقيقتها كانت بنت شريفة وحافظة للقرآن، وأنها تعرضت للظلم والقهر وتم تشويه سمعتها ونفسيتها بالشائعات.

وعلقت الإعلامية قصواء الخلالي على كلام نادية بالتعاطف والأسف قائلة، إن الموقف صعب ومؤلم، وأنها تفهم مقدار الألم والمرارة التي يشعر بها أهل نيرة.