علاج واعد لملايين المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن وحمى القش



حققت دراسات جديدة نتائج واعدة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية وقش الأرز عن طريق زرع مخاط من شخص سليم إلى آخر مصاب.

وأشارت الدراسات إلى أن نوع البكتيريا الموجود في الأنف يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

ووجدت دراسات سابقة أن المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن لديهم أقل من 1000 نوع من البكتيريا في تجاويف الأنف، مقارنة بأكثر من 1200 نوع لدى أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة وفق صحيفة ديلي ميل.

وتعتبر فكرة استخدام مخاط شخص غريب لإصلاح المشكلة مستوحاة من عمليات زرع البراز غير الجذابة، والتي تُستخدم في بريطانيا لمكافحة عدوى الأمعاء والتي تقتل الآلاف من الأشخاص كل عام.

وخلال الدراسة، قام الباحثون في جامعة لوند بالسويد بإجراء التجربة على 22 شخصًا بالغًا يعانون من أنوف مسدودة.

وفي البداية قام الباحثون بوضع كل متطوع في دورة علاجية لمدة أسبوعين من المضادات الحيوية عن طريق الفم للقضاء على الميكروبيوم الأنفي "المعيب" الموجود لديه حتى يمكن "إعادة بنائه" باستخدام المخاط الصحي المتبرع به.

وبعد ذلك تم خلط المخاط المتبرع به - المأخوذ في الغالب من الشركاء أو الأصدقاء الذين ليس لديهم تاريخ من التهاب الجيوب الأنفية - مع بضع ملاعق صغيرة من الماء المملح ورشه في كل فتحة أنف بحقنة، وتم تثبيت الحقنة في مكانها لبضع دقائق لمنع تسرب المحلول مرة أخرى، وذلك حتى تستقر البكتيريا من المتبرع السليم في الجيوب الأنفية للمريض وتكرر هذه العملية يومياً لمدة خمسة أيام.

وقام الباحثون بتحليل استجابات المتطوعين باستخدام قائمة مرجعية للأعراض تسمى اختبار نتائج الأنف الصيني والذي يقيس كل شيء بدءًا من الاحتقان والعطس إلى سيلان الأنف والسعال وآلام الوجه.

كما تم إجراء اختبارات لقياس مستويات المواد الكيميائية الالتهابية (وتسمى السيتوكينات) في الإفرازات الأنفية.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المنتدى الدولي للحساسية وأمراض الأنف، انخفاض شدة الأعراض بنسبة 40% تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة التالية، وكانت هناك زيادة كبيرة في عدد وتنوع البكتيريا في مخاط الأنف.

ويأمل الباحثون

في تأكيد النتائج في دراسة أكبر.

وقال آدم فروش، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ليستر في ستيفيناج، هيرتفوردشاير، إن عمليات زرع المخاط علاج جديد محتمل للملايين المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وقال: "النظرية جيدة حقًا، لكن هذه دراسة صغيرة لا تثبت أي شيء حقًا".

وأضاف سايمون جين، استشاري أمراض الأنف وجراح الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الملكي الوطني للحنجرة والأنف والأذن في لندن: "تحتوي منطقة الأنف بالتأكيد على ميكروبيوم خاص بها وهذا مجال بحث مثير للاهتمام للغاية - أفضل بالتأكيد إجراء عملية زرع المخاط.

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