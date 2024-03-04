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العلماء يكشفون لغز الكثبان الرملية النجمية العملاقة في المغرب

3/4/2024 7:47:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن العلماء لأول مرة، من احتساب عمر أحد أكبر أنواع الكثبان الرملية وأكثرها تعقيدا على وجه الأرض.
سميت الكثبان النجمية أو الكثبان الهرمية نظرا لأشكالها المميزة، ويصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار.
توجد هذه الكثبان في أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، وكذلك على كوكب المريخ، لكن الخبراء لم يتمكنوا من قبل من تحديد الزمن الذي تشكلت فيه هذه الكثبان.
أما الآن فاكتشف العلماء أن الكثبان الرملية المسماة «للا العالية» في المغرب، تشكلت قبل 13.000 عام، و«للا» كلمة أمازيغية يطلقها السكان في الدول المغاربية كلقب للسيدة المحترمة وذات المكانة الرفيعة. ونشأت الكثبان النجمية من خلال الرياح المعاكسة التي تغير اتجاهها، ويقول البروفيسور جيف دولر من جامعة أبيريستويث، الذي نشر البحث بالمشاركة مع البروفيسور تشالز بريستو في جامعة بيركبيك، إن فهم أعمارها يساعد العلماء على فهم تلك الرياح وفهم المناخ في تلك الحقبة.
وتقع «للا العالية» في واحة عرق الشبي، في صحراء مرزوكة جنوب شرقي المغرب، ويبلغ ارتفاعها نحو 100 متر وعرضها 700 متر ولها أذرع مشعة.
بعد تكونها في العصور الأولى، توقفت عن النمو لمدة 8000 عام تقريبا، ثم توسعت بسرعة خلال عدة آلاف من السنين التي تلت ذلك.
وعادة ما يمكن تحديد تاريخ الصحارى في التاريخ الجيولوجي للأرض، لكن الكثبان النجمية لم يكن ينطبق عليها ذلك حتى وقت قريب.
ويقول البروفيسور دولر إن هذا قد يكون بسبب ضخامة الكثبان الرملية، لدرجة أن الخبراء لا يدركون أحيانا أنهم ينظرون إلى كثيب واحد مميز.

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