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بالفيديو الجمارك تتلف أدوات شعوذة

3/4/2024 7:47:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن قيام لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة المشكلة من إدارة البحث والتحري بالجمارك والإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، بإتلاف عدد مواد السحر والشعوذة والطلاسم، ضبطت مع مسافرين في عدد من منافذها.
وقد توجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان بالشكر للجنة وأعضائها، نظرا للجهود المبذولة منهم خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت ضبط أحراز وأدوات عدة تخص أعمال السحر والشعوذة.

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