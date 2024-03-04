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من كثر حبي لك دراما رومانسية تلفظ أنفاسها الأخيرة

3/4/2024 7:47:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
الأعمال الدرامية الرومانسية تحتاج إلى عناصر تسهم في نجاحها وجذب الجمهور لها بخلاف أسماء الفنانين المشاركين في تلك الأعمال، من أهمها قدرة الكاتب والمخرج على صناعة مواضيع عميقة وخلق تفاصيل جذابة للجمهور والابتعاد عن الحكايات المستهلكة.
وهذا ما حرصت عليه «المجموعة الفنية» للمنتج الكبير باسم عبدالأمير في أحدث أعمالها المسلسل الكويتي «من كثر حبي لك» الذي سيعرض خلال رمضان المقبل على محطة «MBC» وعدد من القنوات الأخرى من خلال إنتاج ضخم، حيث وفر عبدالأمير أحدث التقنيات ليخرج العمل بالشكل الذي اعتاده الجمهور منه في كل أعماله الناجحة التي أنتجها من قبل، فمسلسل «من كثر حبي لك» الذي كتبته الكاتبة العراقية نور البدري ومن إخراج البحريني حسين الحليبي، والمتوقع ان يكون منافسا وبقوة لباقي الأعمال التي ستعرض خلال الشهر الفضيل، تم تقديمه بأسلوب مشوق وحبكة درامية مميزة وتصوير رائع.
العمل درامي رومانسي يتناول موضوع الزواج عن حب في أغلب الأحيان والذي ينتهي بالفشل، وأن الزوجين ينصدمان بحقيقة بعضهما بعد الزواج، حيث تظهر الشخصية الحقيقية الخالية من التجميل لكل منهما وتنتهي مشاعر الحب والرومانسية بينهما تدريجيا مما يؤدي إلى الطلاق، وهذا واقع منتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، لكن النهاية أشبه بمقبرة للحب، أو إعادة إحياء حب يلفظ أنفاسه الأخيرة، ووسط هذه الأحداث الدرامية المثيرة يوجد خط «لايت كوميدي» يجمع بين الفنان الكبير باسم عبدالأمير والفنانة السعودية فوز العبدالله.
ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية مثل: إبراهيم الحربي، باسم عبدالأمير، حمد العماني، خالد الشاعر، نور الشيخ، أحمد النجار، فاطمة الطباخ، فوز العبدالله، شوق الهادي، وغيرهم.

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