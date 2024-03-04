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سعد الفرج عشت وشفت ولادة المسرح الكويتي

3/4/2024 7:47:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أقام مهرجان الكويت المسرحي، في دورته الـ 23، جلسة حوارية مع «شخصية المهرجان» الفنان القدير سعد الفرج، حاضر فيها: د.نورية الرومي ود.محمد مبارك بلال، بحضور الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، والذي قال: كم يشعر الإنسان بالفخر والاعتزاز والانفعال العاطفي الكبير حين يجلس التلميذ بين أساتذته، وأنا اليوم سعيد جدا لأن المتحدثين اليوم هم جميعا أساتذتي في الفن والنقد، فالدكتورة نورية قدمت العديد من الدراسات حول الفرج وحول فنه ومسرحه، ود.محمد بلال صاحب المدرسة النقدية الخاصة والمتميزة التي نتعلم منها جميعا أصول الفن والنقد العلمي، وهما الأساس الذي منحنا الطموح لأن نقدم شيئا لبلدنا الكويت.
وتابع الزامل: اليوم فرصة رائعة لنسمع من هاتين القمتين عن الفنان القدير سعد الفرج وتعليقه عما يسمع، ثم ليفتح لنا قلبه وعقله عن كواليس وأسرار أعماله الفنية، ليسجل التاريخ تلك المحطات البارزة التي سنقف عليها في سيرة «شخصية المهرجان».
الفنان العملاق
من جانبها، قالت د.نورية الرومي: أشكر المجلس الوطني للفنون والآداب على اختيار وتكريم «شخصية المهرجان» سعد الفرج، كما أشكر اتاحة الفرصة لي للتحدث عن هذا الفنان العملاق، الذي لا يمكن ان تكفيه كلمات أو وقت، لكن كتابي «البطل المثقف» يتحدث عن جانب من إبداعاته وغيرها من الكتابات، وأنا أراه أديبا من الدرجة الأولى، فهو إنسان مختلف ومثقف في كتاباته وفي إبداعه، لأنه مهموم بالإنسان والوطن من اتجاهات واقعية ورومانسية، نتيجة حبه وعشقه للوطن.
وأشارت د.نورية إلى نشأة الفرج بالفنطاس، التي تمتع وتشبع فيها بالبيئة المنحصرة بين الأرض والماء، وتعليمه الأهلي، ثم تعليمه بالخارج، ومن خلال هذه التقابلات تفجرت موهبته في مسرحية «عشت وشفت»، التي عكست صراع الاجيال الذي يوجد داخل نفسه ويظهر هذا في حديثه عن الماضي والحاضر ومعايشته للفترة ما قبل وبعد اكتشاف النفط والتي حققت نقلة هائلة في المجتمع الكويتي، ونتيجة نجاح هذه المسرحية فهي تعيش إلى الآن في وجدان وأفئدة الجماهير مع لهجة أهل الفنطاس العامية على أنغام الفن السامري التي تغنى فيها للأرض والزراعة التي نبت فيها ونبتت فيه بخصوبة وإبداع وجماليات.
وتابعت: أعمال الفرج دائما ما تثير قلق الرقابة لأنه يتحمل الجرأة والشجاعة لمناقشة قضايا وطنه، حتى تدخل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد للتصريح بعرض أعماله التي حظرتها الرقابة، لأن معالجاته الفنية في نصوصه الروائية والمسرحية تدعو إلى الإصلاح لأنه ليس مجرد إنسان عادي لكنه مثقف إصلاحي وطني وإنساني محب لأرضه، لذلك تتشرف جامعة الكويت بأن تحتفي بالفرج في «يوم الأديب الكويتي» بحضور وزير التربية د.عادل العدواني ومدير الجامعة في مركز المؤتمرات جامعة الشدادية.
الرائد الأول
وفي كلمته، قال العميد الاسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية د.محمد مبارك بلال: أتقدم بالشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأتمنى أن تستمر هذه المسيرة من اجل اثراء المشهد الثقافي بالكويت، فعندما نتحدث عن سعد الفرج يتبادر إلى ذهننا تسمية ارتبطت به وهو «الرائد الأول للمسرح في الكويت» والتي ارتبطت بالفنان الراحل محمد النشمي أيضا، وحمد الرجيب الرائد الاول للثقافة والمسرح بالكويت بشكل عام، أما الفرج فهو الرائد الاول بالمسرح الحديث فترة الستينيات، وقد التحق بفرقة المسرح الشعبي في الخمسينيات حين عمل مع محمد النشمي، ثم انتقل للعمل مع زكي طليمات.
وأضاف د.بلال: ما يميز الفرج انه حينما بدأ مع مسرحية «عشت وشفت» عام 1964 فقد قدم فكرا ووجهة نظر حول قضايا الإنسان بالكويت، ثم ظل ملازما للقضايا الاجتماعية والشعبية مهموما بها حتى آخر أعماله التي استشرف من خلالها المستقبل كأحد أسس التطور التي تقوم عليها المجتمعات، فقد كان يرى المستقبل ويحذر من عواقب تنتظر الإنسان، وفي «عشت وشفت» استشرف قضية التعليم بشكل عام وتعليم المرأة على وجه الخصوص قبل سنوات من الانتباه إلى هذه القضايا.
الدولة والفنون
وفي كلمته، قال الفنان القدير سعد الفرج: كانت ترعى الدولة الفنون، وكان المسرح المدرسي هو الراعي الاول للمسرح الذي تربينا عليه منذ المدرسة، وسنة 1964 ارسل لي الأمير الراحل عبدالله السالم «ابو الدستور»، وسألني «ماذا تعلمتم من زكي طليمات؟»، فقد عشنا عصرا ذهبيا لاحترام الفن والفنانين، لذلك خرج الفرج وغيره الكثير من الفنانين لأننا كنا محاطين باهتمام على اعلى المستويات، أما الآن فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.
وأضاف: في عام 1965 قررت ألا أكتب للمسرح بعد الاستهانة بمسرحية «الكويت سنة 2000» من قبل البعض، وذلك حتى منتصف السبعينيات، وهنا كتبت مسرحية «بني صامت» بعد عودتي من أميركا للدراسة، ثم «ضحية بيت العز» و«علي هامان يا فرعون»، وغيرها من الاعمال قبل الغزو، مشيرا إلى ان مسرحية «عشت وشفت» هي وقوده حتى يومنا هذا، وان حمد رجيب قال له عندما شاهدها «اليوم ولد المسرح الكويتي» وهي العبارة التي كلما تذكرها الفرج بكى، ثم تمت ترجمتها إلى اللغة الانجليزية وعرضت في أوروبا. وأكمل: كنت محظوظا إلى حد كبير لأننا صعدنا في عصر ذهبي وتشجيع ودعم من كل اتجاه وهو ما يحتاج اليه المسرح الكويتي بعد فترة جزر طويلة نتمنى ان يعود بعدها المد.

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