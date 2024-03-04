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424 12 ألف حساب تداول في البورصة

3/4/2024 7:47:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
كشفت أرقام رسمية صادرة عن بورصة الكويت ارتفاع أعداد حسابات التداول على أساس سنوي بنحو 6440 متداولا بعدما وصلت أعدادهم في نهاية فبراير المنصرم إلى 424.12 ألف حساب مقارنة بـ 417.68 ألف حساب بنهاية فبراير 2023.
وبالمقارنة على أساس شهري، فقد سجلت حسابات التداول خلال فبراير الماضي ارتفاعا بنحو 450 حسابا، إذ وصلت إلى 424.12 ألف حساب مقارنة بـ 423.67 ألف حساب بنهاية يناير 2024.
ولجهة حسابات التداول النشطة التي تم التداول عليها بصفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 4.3% بنهاية فبراير، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 18.194 ألف حساب مقارنة بـ 19.017 ألف حساب في يناير، وجاء هذا التراجع في الحسابات النشطة ببورصة الكويت منطقيا بسبب انخفاض عدد الجلسات بمناسبة تعطل أعمال السوق لأكثر من مرة سواء بمناسبة الإسراء والمعراج، أو للاحتفال بالأعياد الوطنية.
وبنهاية فبراير الماضي، بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.28% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر بـ 424.127 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.72% من اجمالي حسابات التداول.
وعلى مستوى أداء السوق خلال جلسة أمس، شهدت انخفاضا جماعيا في مؤشراتها في ظل عمليات تصريف تشهدها اسهم السوقين الأول والرئيسي على حد سواء بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الفترة الماضية على وقع الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية.
وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا أمس بنسبة 0.07% بخسارته 5.4 نقاط ليصل إلى 8150 نقطة محافظا على بقائه فوق مستوى الـ 8000 نقطة الذي بلغه خلال تداولات الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 018% بخسارته 10.9 نقاط ليصل إلى 6079 نقطة محافظا أيضا على مستوى الـ 6000 نقطة الذي بلغه الشهر الماضي. وبهذه التراجعات للمؤشرين، سجل المؤشر العام تراجعا بنسبة 0.09% بخسارته 6.3 نقاط ليصل إلى 7432 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت أمس بنسبة 0.08% بخسارة 38 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 43.755 مليار دينار تراجعا من 43.793 مليار دينار بجلسة افتتاح الأسبوع أول من أمس.
فيما ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 8.6% ببلوغها 46.6 مليون دينار ارتفاعا من 42.9 مليون دينار أول من أمس، وتمركزت حول اسهم بيتك بـ 7.8 ملايين دينار، والخليج بـ 2.96 مليون دينار، والتجارية بـ 2.9 مليون دينار، والاستثمارات بـ 2.4 مليون دينار، ونور بـ 2.2 مليون دينار.

MENAFN04032024000130011022ID1107933954

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