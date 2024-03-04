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انتخابات تكميلية لـ البلدي في الدائرة السادسة

3/4/2024 7:47:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
بعد تقدم عضو المجلس البلدي فهيد المويزري اوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 أمس ستكون هناك انتخابات تكميلية عن الدائرة السادسة التي تضم مناطق: خيطان الجديدة، وابرق خيطان والفردوس والفروانية، وذلك حسب نص المادة 13 من قانون «البلدية» 2016/٣٣ والتي تشير الى انه يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية وعلى المجلس اعلان ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد.
ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

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