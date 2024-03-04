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التربية تفعيل البصمة على مديري المناطق التعليمية

3/4/2024 7:47:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، عن تفعيل البصمة على جميع مديري العموم والموجهين ومديري المدارس وجميع العاملين فيها.
وقالت الحمدان في كتاب وجهته إلى وزير التربية د. عادل العدواني إنه لا يجوز للجهة الحكومية أن تعفي من البصمة أي فئات أخرى أيا كان مستوى وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم، لذا يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه بالرأي حتى يتسنى لنا مخاطبة القطاع المختص للبدء في إجراءات تفعيل البصمة على جميع مديري العموم والموجهين ومديري المدارس وجميع العاملين فيها.

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