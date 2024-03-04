التربية تفعيل البصمة على مديري المناطق التعليمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، عن تفعيل البصمة على جميع مديري العموم والموجهين ومديري المدارس وجميع العاملين فيها.
وقالت الحمدان في كتاب وجهته إلى وزير التربية د. عادل العدواني إنه لا يجوز للجهة الحكومية أن تعفي من البصمة أي فئات أخرى أيا كان مستوى وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم، لذا يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه بالرأي حتى يتسنى لنا مخاطبة القطاع المختص للبدء في إجراءات تفعيل البصمة على جميع مديري العموم والموجهين ومديري المدارس وجميع العاملين فيها.
MENAFN04032024000130011022ID1107933947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.