النواف وكيلا لـالداخلية بالدرجة الممتازة والشنفا وكيل وزارة مساعد والمزين رئيسا للأركان برتبة فريق

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة. ووفق المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 2024 «يعين الفريق سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة». كما صدر مرسوم بتعيين اللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية. وبحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 33 لسنة 2024 «يعين اللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية».
كما صدر مرسوم بترقية اللواء الركن طيار بندر سالم عبدالله المزين إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش. ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 31 لسنة 2024 على أن «يرقى اللواء الركن طيار بندر سالم عبدالله المزين إلى رتبة فريق ويعين رئيسا للأركان العامة للجيش».
MENAFN04032024000130011022ID1107933940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.