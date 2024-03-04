Tuesday, 05 March 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النواف وكيلا لـالداخلية بالدرجة الممتازة والشنفا وكيل وزارة مساعد والمزين رئيسا للأركان برتبة فريق

3/4/2024 7:47:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة. ووفق المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 2024 «يعين الفريق سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة». كما صدر مرسوم بتعيين اللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية. وبحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 33 لسنة 2024 «يعين اللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية».
كما صدر مرسوم بترقية اللواء الركن طيار بندر سالم عبدالله المزين إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش. ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 31 لسنة 2024 على أن «يرقى اللواء الركن طيار بندر سالم عبدالله المزين إلى رتبة فريق ويعين رئيسا للأركان العامة للجيش».

MENAFN04032024000130011022ID1107933940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث